Panamá, 13 de abril del 2026

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    Aplazan la sentencia del narcotraficante mexicano 'El Mayo' Zambada al mes de mayo

    EFE
    Aplazan la sentencia del narcotraficante mexicano 'El Mayo' Zambada al mes de mayo
    Ismael "El mayo" Zambada fue uno de los hombres más buscados de México por años y uno de los fundadores del poderoso cartel de Sinaloa. / EPA

    La audiencia para la sentencia del narcotraficante mexicano Ismael ‘El Mayo’ Zambada que estaba prevista para mañana lunes ha sido aplazada de nuevo, esta vez al mes de mayo, confirmó a EFE su abogado, Frank Pérez.

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    Aplazan sentencia del narcotraficante mexicano El Mayo Zambada hasta abril de 2026Estados Unidos no pedirá la pena de muerte para el Mayo Zambada, Caro Quintero, y Carrillo Fuentes

    Los medios Milenio y Univisión reportaron que la sentencia fue pospuesta al 18 de mayo citando fuentes federales, pero actualización de la fecha no consta todavía en el archivo judicial del caso disponible en línea.

    La sentencia ya había sido aplazada anteriormente ante las dificultades de la defensa de Zambada para recabar información clave para los documentos que presentará en esa audiencia.

    Zambada, cofundador y líder histórico del Cartel de Sinaloa, se declaró en agosto de 2025 culpable de dos cargos de narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas, aunque inicialmente estuvo acusado de 17 cargos.

    En su acuerdo de culpabilidad, admitió haber liderado una organización criminal desde 1989 hasta 2024 y participado en actividades delictivas vinculadas al narcotráfico.

    El que fuera mano derecha del narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, con más de medio siglo vinculado al narcotráfico, sumaba acusaciones en 16 tribunales federales de Estados Unidos desde 2009.

    Los dos cargos por los que asumió responsabilidad acarrean pena de cadena perpetua.

    Zambada fue detenido en julio de 2024 tras aterrizar en el aeropuerto de Santa Teresa (Nuevo México) en una avioneta junto a Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de El Chapo, quien, según El Mayo, le tendió una trampa para llevarlo a Estados Unidos y entregarlo a las autoridades.

    EFE

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