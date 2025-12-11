Panamá, 11 de diciembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    NARCOTRÁFICO

    Aplazan sentencia del narcotraficante mexicano El Mayo Zambada hasta abril de 2026

    EFE
    Aplazan sentencia del narcotraficante mexicano El Mayo Zambada hasta abril de 2026
    Ismael "El Mayo" Zambada fue uno de los hombres más buscados de México por años. EPA

    Un juez federal estadounidense aplazó este jueves la fecha de sentencia del narcotraficante mexicano Ismael ‘El Mayo’ Zambada tres meses, hasta el 13 de abril de 2026 a las 10:00 de la mañana, tras una petición de su defensa, según la plataforma judicial en línea.

    El abogado de Zambada, Frank Pérez, había solicitado más tiempo para preparar los documentos para la audiencia de sentencia, inicialmente programada el 13 de enero, por dificultades para recabar información que relacionó con la “violencia e inestabilidad” en México, indica una moción.

    El juez Brian Cogan dictó hoy que la defensa de Zambada, quien se declaró en agosto culpable de dos cargos de narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas, debe entregar esos documentos antes del 30 de marzo de 2026, y la Fiscalía tiene un plazo de réplica hasta el 6 de abril.

    EFE

    Agencia de noticias


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Jubilados y pensionados: así será el pago del bono navideño y permanente. Leer más
    • Gobierno anuncia acuerdo sobre salario mínimo: así quedarán algunas tasas por regiones. Leer más
    • Naviferias 2025: ¿qué lugares habilitó el IMA del 9 al 12 de diciembre?. Leer más
    • Costo de la Línea 3 del Metro supera los $4,481 millones tras incluirse el financiamiento del túnel. Leer más
    • Tensiones en España salpican a Panamá por el Congreso Internacional de la Lengua. Leer más
    • Las tiendas permanentes del IMA estarán cerradas en los próximos días. Leer más
    • Millones, sociedades y testaferros: los hechos que sostienen el caso contra Héctor Brands. Leer más