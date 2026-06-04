Panamá, 04 de junio del 2026
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    Cámara de Representantes

    Aprueban una medida simbólica para frenar la guerra en Irán; Trump critica la votación

    La resolución debe pasar por el Senado y obtener una mayoría para ser enviada a la Casa Blanca, donde Trump debe decidir si aprueba o veta la iniciativa.

    EFE
    Aprueban una medida simbólica para frenar la guerra en Irán; Trump critica la votación
    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Despacho Oval. EFE/EPA/SHAWN THEW / POOL

    La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este miércoles una resolución, impulsada por los demócratas y de carácter simbólico, que busca frenar la guerra que el presidente Donald Trump lanzó contra Irán sin autorización del Congreso.

    Cuatro republicanos se sumaron al Partido Demócrata para obtener una votación favorable de 215-208, una resolución que ahora debe pasar el filtro del Senado y que, para entrar en vigor, tendría que ser ratificada por el propio Trump.

    Los republicanos que se unieron por primera vez a la iniciativa demócrata fueron Brian Fitzpatrick, de Pensilvania; Thomas Massie, de Kentucky; Tom Barrett, de Michigan, y Warren Davidson, de Ohio.

    Esta es la primera vez que una votación relacionada a la guerra de Irán es aprobada por los representantes y se une a otra resolución similar que el Senado había avanzado a finales de mayo.

    El cambio de postura de los republicanos, que da un revés a las intenciones de Trump, surge en medio de críticas contra el mandatario por la aprobación de un fondo de 1,800 millones de dólares para sus aliados investigados durante la Administración de Joe Biden.

    El presidente Trump reaccionó a la votación y criticó este jueves el “antipatriótico” voto en la Cámara Baja a favor de una medida, de carácter simbólico, para limitar los poderes del mandatario en la guerra que lanzó contra Irán sin la autorización del Congreso.

    En una publicación en su red Truth Social, Trump tachó de “sin sentido” la votación celebrada la víspera “justo en medio de las negociaciones finales para poner fin a la guerra con la República Islámica de Irán” y calificó de “malos republicanos” a los cuatro legisladores de su partido que se unieron a los demócratas para apoyar la resolución.

    Sin embargo, la resolución debe pasar por el Senado y obtener una mayoría para ser enviada a la Casa Blanca, donde Trump debe decidir si aprueba o veta la iniciativa.

    La resolución se ampara en la Ley de Poderes de Guerra de 1973, que exige la autorización del Congreso para mantener hostilidades militares prolongadas.

    Sus promotores sostienen que Trump ordenó la ofensiva contra Irán sin el visto bueno del Legislativo, mientras que la Casa Blanca defiende que actuó dentro de sus atribuciones constitucionales como comandante en jefe.

    EFE

    Agencia de noticias


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