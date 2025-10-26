Argentina celebra con normalidad unas elecciones legislativas clave

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Argentina celebra este domingo con normalidad unos comicios legislativos que serán clave para determinar la composición que tendrá desde diciembre el Congreso y para saber qué grado de respaldo da la ciudadanía a las políticas del Gobierno del ultraderechista Javier Milei.

Los centros de votación abrieron sus puertas a las 8:00 hora local (11:00 GMT) y, transcurridas cuatro horas desde el inicio de la elección, ya ha votado el 23% del padrón de electores, según confirmaron a EFE fuentes de la Cámara Nacional Electoral.

Unas 35.9 millones de personas están llamadas a votar para elegir 24 senadores nacionales −un tercio de la Cámara Alta-, en representación de la capital argentina y de las provincias de Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.

Los ciudadanos votan también para elegir a 127 diputados nacionales -la mitad de la Cámara Baja- de los 24 distritos del país.

En Argentina, el voto es obligatorio para los ciudadanos de 18 a 70 años y optativo para los que tienen 16 y 17 años o superan los 70.

Los centros de votación estarán abiertos hasta las 18:00 hora local (21:00 GMT) y los primeros resultados oficiales del escrutinio provisional serán difundidos a partir de las 21:00 hora local (00:00 GMT del lunes).

Como particularidad de esta elección, por primera vez se utiliza la boleta (papeleta) única de papel, en la que figuran todas las listas de candidatos.