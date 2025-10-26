Panamá, 26 de octubre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    POLÍTICA

    Argentina celebra con normalidad unas elecciones legislativas clave

    EFE
    Argentina celebra con normalidad unas elecciones legislativas clave
    El presidente de Argentina, Javier Milei, vota este domingo, en la Universidad Tecnológica Nacional, en Buenos Aires (Argentina). EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

    Argentina celebra este domingo con normalidad unos comicios legislativos que serán clave para determinar la composición que tendrá desde diciembre el Congreso y para saber qué grado de respaldo da la ciudadanía a las políticas del Gobierno del ultraderechista Javier Milei.

    +info

    ‘Si pierde, no vamos a ser tan generosos con Argentina’: Trump refuerza su respaldo electoral a Milei

    Los centros de votación abrieron sus puertas a las 8:00 hora local (11:00 GMT) y, transcurridas cuatro horas desde el inicio de la elección, ya ha votado el 23% del padrón de electores, según confirmaron a EFE fuentes de la Cámara Nacional Electoral.

    Unas 35.9 millones de personas están llamadas a votar para elegir 24 senadores nacionales −un tercio de la Cámara Alta-, en representación de la capital argentina y de las provincias de Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.

    Los ciudadanos votan también para elegir a 127 diputados nacionales -la mitad de la Cámara Baja- de los 24 distritos del país.

    En Argentina, el voto es obligatorio para los ciudadanos de 18 a 70 años y optativo para los que tienen 16 y 17 años o superan los 70.

    Los centros de votación estarán abiertos hasta las 18:00 hora local (21:00 GMT) y los primeros resultados oficiales del escrutinio provisional serán difundidos a partir de las 21:00 hora local (00:00 GMT del lunes).

    Como particularidad de esta elección, por primera vez se utiliza la boleta (papeleta) única de papel, en la que figuran todas las listas de candidatos.

    EFE

    Agencia de noticias


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Imputan cargos por peculado y corrupción a siete beneficiarios de los auxilios económicos del Ifarhu. Leer más
    • Detienen a empresario y funcionarios por fraude de créditos fiscales en Panamá. Leer más
    • IMA: horario y lugares de venta de las Agroferias para este jueves 23 y viernes 24 de octubre. Leer más
    • Atención jubilados: CSS anuncia pago adelantado de la primera quincena de noviembre. Leer más
    • Ifarhu anuncia la provincia que recibirá el PASE-U 2025 de 27 al 31 de octubre. Leer más
    • Chichi De Obarrio, condenado por Blue Apple, pierde querella en Italia contra su exesposa. Leer más
    • Días libres en noviembre: feriados y pagos por fiestas patrias en Panamá. Leer más