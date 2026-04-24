Argentina rechaza declaraciones de Starmer sobre Malvinas tras filtración del Pentágono

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El canciller de Argentina, Pablo Quirno, rechazó este viernes las declaraciones del primer ministro británico, Keir Starmer, sobre la soberanía del Reino Unido en las islas Malvinas e instó a la reapertura de las negociaciones bilaterales, horas después de la filtración de comunicaciones del Pentágono sobre el tema.

“Ante las recientes declaraciones públicas de altos funcionarios del Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte respecto de la soberanía sobre las Islas Malvinas, la Argentina reafirma sus derechos soberanos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes”, expresó Quirno a través de la red social X.

El canciller subrayó que su país está dispuesto a “reanudar las negociaciones bilaterales con el Reino Unido que permitan encontrar una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía y dar fin a la situación colonial especial y particular en las que están inmersas”, al tiempo que agradeció el apoyo a la postura argentina de parte de la comunidad internacional.

Este viernes, la oficina del primer ministro Starmer afirmó que la soberanía del Reino Unido sobre las Malvinas “no está en cuestión”, ante los reportes sobre una posible reconsideración de la postura de Estados Unidos sobre esta cuestión en represalia a la falta de apoyo de Londres a la guerra contra Irán.

La reacción británica se produjo después de que se filtrara un correo electrónico supuestamente enviado en el sistema interno del Pentágono donde se detallan varias medidas que Washington podría tomar contra países de la OTAN que no se han alineado con Estados Unidos, concretamente España y el Reino Unido.

El presidente argentino, Javier Milei, compartió este viernes la publicación de Quirno en X junto a la frase “las Malvinas fueron, son y serán argentinas”.

Horas antes, previo a la filtración de las comunicaciones del Pentágono, Milei había afirmado en una entrevista que su Gobierno está “haciendo todo lo humanamente posible para que las Malvinas vuelvan a manos de Argentina”.

“Hay que hacerlo de manera criteriosa, con cerebro. (...) Nosotros estamos haciendo avances como nunca se han hecho. Pero no depende solo de nosotros. Estamos haciendo un esfuerzo enorme. No hay foro en el que no hagamos el reclamo. Estamos consiguiendo apoyos nunca vistos, por ejemplo, el de Chile”, señaló Milei.

Keir Starmer, primer ministro británico. EFE

Desde que en 1833 fuerzas británicas ocuparan las islas Malvinas y desalojaran a sus habitantes y a las autoridades argentinas, el país suramericano nunca dejó de reclamar sus derechos soberanos sobre este archipiélago en el Atlántico sur, escenario de una guerra que en 1982 se saldó con la rendición argentina ante las fuerzas británicas.

Tras el regreso de Argentina a la democracia en 1983, el país suramericano ha reclamado de forma incesante su soberanía sobre las islas en todo tipo de foros internacionales, mientras que la Asamblea General y el Comité Especial de Descolonización de la ONU han reiterado el llamado a negociaciones decenas de veces, sin que Londres se avenga a ello.

A lo largo de estos años, Argentina ha logrado que la Organización de Estados Americanos, el G77 más China y otros muchos foros multilaterales y regionales le respalden en su reclamo, pero Estados Unidos siempre ha respaldado la posición británica.

En 2013 se celebró en Malvinas un referendo en el que los habitantes de las islas mayoritariamente votaron a favor de mantener el estatus del archipiélago como territorio de ultramar dependiente del Reino Unido, una consulta que Buenos Aires siempre ha considerado ilegal.