Panamá, 11 de marzo del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    INCIDENTE

    Arrestan a un conductor que estrelló su camioneta contra una barricada de la Casa Blanca

    EFE
    Arrestan a un conductor que estrelló su camioneta contra una barricada de la Casa Blanca
    El incidente, en el que no hubo heridos, ocurrió alrededor de las 6:37 hora local (10:37 GMT). Archivo. / Getty Images

    Un conductor fue arrestado tras estrellar su camioneta contra una de las barricadas de la Casa Blanca en la madrugada de este miércoles, informó el Departamento de Policía Metropolitana (MPD) de Washington.

    El incidente, en el que no hubo heridos, ocurrió alrededor de las 6:37 hora local (10:37 GMT), después de que el sospechoso atravesara una barrera ubicada en la avenida Connecticut, según el MPD.

    Las calles de alrededor de la residencia ejecutiva estadounidense se mantienen cerradas de manera temporal mientras tienen lugar las investigaciones.

    El presidente Donald Trump se encuentra en la Casa Blanca, desde donde se prevé que parta alrededor del mediodía hacia el estado de Kentucky, una parada en su agenda de compromisos a nivel interno mientras Estados Unidos continúa su guerra conjunta con Israel contra Irán.

    En enero pasado, un hombre fue arrestado por agentes del Servicio Secreto por supuestamente causar daños materiales y romper ventanas en la residencia en Ohio del vicepresidente estadounidense, JD Vance, que no se encontraba en el lugar.

    EFE

    Agencia de noticias


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Helicópteros Black Hawk del Comando Sur llegarán a Panamá para entrenamientos. Leer más
    • El negocio secreto en la ATTT que concretó el operador de Gaby Carrizo. Leer más
    • Ocho años de cárcel: ratifican condena contra exdirectivo del PRD por peculado en el Ifarhu. Leer más
    • Publican lista de preseleccionados para las becas de concurso 2026 del Ifarhu. Leer más
    • Ifarhu publicará la lista de preseleccionados para becas 2026: así sabrá si fue elegido. Leer más
    • Becas del Ifarhu 2026: documentos que deben entregar los preseleccionados. Leer más
    • La naviera china Cosco Shipping suspende operaciones en el puerto de Balboa. Leer más