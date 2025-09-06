Arte y comunidad, la exposición que impulsa la revitalización rural y el cuidado del ambiente en China

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La protección del medio ambiente y la revitalización de las zonas rurales son los pilares de la exposición “Sonidos de la Tierra, documental artístico para una mejor China”, que se muestra en el Club Internacional de Pekín, en Beijing.

La muestra reúne expresiones artísticas que reflejan cómo las comunidades locales pueden transformar su entorno mediante proyectos sostenibles y culturales.

“Creamos mayores expresiones artísticas, y los gestores locales también se inspiraron al trabajar con ellos. Esta inspiración mutua es muy, muy interesante”, destacó Wang Sha, subdirectora del Instituto de la Bella China.

De acuerdo con Wang, en los últimos 20 años China ha impulsado una política nacional orientada a la sostenibilidad, basada en el principio “Agua verde, montaña verde; montaña de oro, montaña de plata”.

La teoría, resumida en la idea de que “las aguas limpias y las montañas frondosas son activos invaluables”, busca promover la economía a través de la protección ecológica. “En cada ciudad tenemos diferentes índices para medir la conservación ecológica y prestamos mucha atención a ese punto”, señaló.

El proyecto, liderado por el Instituto de Investigación de la Iniciativa de una Mejor China, en colaboración con la división industrial del Ministerio de Cultura y Turismo, ofrece una plataforma de doble vía que conecta artistas con funcionarios y gobiernos locales para promover la revitalización de pueblos y la protección ambiental.

Entre las obras más innovadoras, se encuentra un bote artístico que funciona como espacio para tomar café, leer libros o realizar presentaciones culturales. Esta instalación simboliza la conexión de todos los ríos y aguas, reflejando la armonía entre la naturaleza y las comunidades.

Además de las obras, la exposición presenta ejemplos de industrias artesanales como accesorios hechos a partir de botellas de plástico y jabones elaborados con aceite y leche de yak, un mamífero de tamaño mediano y pelaje lanoso, nativo de las montañas de Asia Central y del Himalaya.

Aseguraron que, con este tipo de emprendimientos, no solo se impulsa la economía local, sino que también se ha logrado reducir significativamente la violencia doméstica en la región, al ofrecer nuevas oportunidades de ingresos y desarrollo comunitario.

A su vez, expresaron la importancia de incentivar prácticas sostenibles en la vida diaria. Como ejemplo, mencionaron políticas locales que recompensan el uso del transporte público: los ciudadanos pueden acumular fichas que luego se canjean en supermercados, un incentivo para reducir el uso del automóvil y las emisiones.

De acuerdo con Wang, la exposición también rinde homenaje al poeta chileno Pablo Neruda, quien en su visita a China escribió el poema Sonidos a la Tierra China, destacando que “el pueblo chino está creando su propia tierra”.

Explicó que esta frase inspira la filosofía de la muestra, que busca demostrar que el arte y la sostenibilidad pueden transformar comunidades rurales de manera integral.