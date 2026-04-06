Artemis II, cerca de entrar en la órbita lunar tras completar la mitad de la misión

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La misión Artemis II alcanzó este domingo el punto medio de su viaje de diez días, en un recorrido que no ha presentado mayores contratiempos para la tripulación de la cápsula Orion y que está a pocas horas de entrar en la órbita lunar.

La tripulación, compuesta por los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, y el astronauta de la Agencia Espacial Canadiense (CSA) Jeremy Hansen, dedicaron parte del día a preparar el sobrevuelo lunar, previsto para mañana 6 de abril sobre la cara oculta del satélite natural, marcando un hito como la primera misión tripulada que lo hace.

La NASA tiene previsto que la cápsula Orión, que cruza el espacio a más de 4,000 kilómetros por hora, entre a las 4:41 GMT del 6 de abril en la esfera de influencia lunar a unos 66.098 kilómetros (41.072 millas) del satélite lunar.

“Esto es significativo, porque será cuando la gravedad de la Luna ejerce una atracción más fuerte sobre la nave espacial Orión que la gravedad de la Tierra; por lo tanto constituye un hito importante en nuestra misión”, dijo Rick Henfling, director de vuelo para Artemis II, en una conferencia de prensa.

Se espera que la tripulación de Artemis II supere, hacia las 18:00 GMT de este lunes, el récord establecido por la misión Apolo 13 en 1970, correspondiente a la mayor distancia que los seres humanos han alcanzado desde la Tierra. En el punto de máxima aproximación, se situarán a menos de 6,400 kilómetros (4.000 millas) de la Luna, según datos de la NASA.

La cara nunca antes vista por el ojo humano

Este domingo, los astronautas revisaron una lista detallada de las características de la superficie de la Luna que fotografiarán y analizarán durante su sobrevuelo, cuando las ventanas de la cabina principal de la nave Orion apunten hacia la Luna, momento en el que el Sol iluminará parcialmente el objetivo de la misión.

La científica de la NASA, Lori Glaze explicó en la conferencia de prensa que los astronautas verán el 21% de la cara oculta; durante su fase de aproximación.

Además, Kelsey Young, jefa del Directorio de Ciencia y Exploración de la NASA para la misión Artemis II, advirtió que la tripulación podrá distinguir “fragmentos definidos de la cara oculta que nunca antes han sido vistos” por seres humanos, una buena parte de la Cuenca Oriental, uno de los principales objetos de estudio.

La observación lunar, programada para durar seis horas, incluirá entre 35 y 41 objetivos específicos de estudio, tras superar la mayor distancia jamás alcanzada desde la Tierra: 406.773 kilómetros.

La tripulación, que no alunizará perderá comunicación por radio con el control de misión durante unos 40 minutos, lo cual está totalmente controlado, según la NASA.

Tras la aventura de 10 días, los cuatro astronautas tienen previsto llegar a la costa de San Diego el próximo viernes, donde la cápsula Orión se zambullirá en el mar.