Panamá, 10 de abril del 2026

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    Misión espacial

    En vivo: Artemis II regresa a la Tierra tras su viaje a la órbita de la Luna

    EFE
    En vivo: Artemis II regresa a la Tierra tras su viaje a la órbita de la Luna
    Equipos de la NASA y del ejército estadounidense se preparan para el regreso de la tripulación de Artemis II a bordo de la nave espacial Orion 'Integrity'. EFE/EPA/BILL INGALLS / FOTOGRAFÍA DE LA NASA.

    La misión Artemis II de la NASA, que hizo historia al convertirse en la primera expedición espacial en alcanzar la órbita de la Luna desde el Apolo 17 en 1972, está de regreso a la Tierra.

    Las Fuerzas Armadas estadounidenses aguardarán a los tripulantes en las aguas del Pacífico para rescatarlos una vez americen.

    La reentrada de los astronautas en nuestro planeta es uno de los momentos más delicados de la misión, puesto que el escudo térmico sufrió daños superiores a los esperados cuando la misión no tripulada Artemis I, que orbitó la Luna en 2022, regresó a la Tierra.

    Artemis II se convirtió el pasado lunes en la primera misión tripulada en llegar a la órbita de la Luna, un hito que precede a los objetivos de la NASA de llevar de nuevo al ser humano a la superficie del satélite en 2028.

    EFE

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