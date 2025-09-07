Arzobispo Ulloa envía mensaje a la madre de San Carlo Acutis y anuncia la creación de parroquia en su honor en Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El arzobispo de Panamá, monseñor José Domingo Ulloa Mendieta, envió un mensaje a Antonia Salzano, madre de Carlo Acutis, en el que expresó la alegría de la Iglesia panameña por la canonización del joven beato, considerado un referente espiritual para adolescentes y jóvenes en todo el mundo.

Este domingo, el papa León XIV canonizó en una ceremonia en la plaza de San Pedro −y ante decenas de miles de fieles− a Carlo Acutis, el joven que murió en 2006 a los 15 años y que se convierte así en el primer santo milenial y conocido como el “patrón de Internet” por haber utilizado el web para hablar de Dios.

“Querida Antonia, en nombre de la Iglesia que peregrina en Panamá y en el mío propio, quiero unirme a la alegría inmensa que embarga su corazón y el de toda la Iglesia universal por la canonización de su hijo, San Carlo Acutis”, expresó Ulloa en la carta, donde destacó la santidad y sencillez del joven ítalo-británico, quien falleció en 2006 por una leucemia fulminante.

El arzobispo resaltó que Carlo Acutis supo demostrar que la santidad es un camino posible para todos, “especialmente para los jóvenes”, y subrayó que su testimonio de fe es un estímulo para que las comunidades cristianas anuncien a Cristo con alegría. “En Panamá sentimos a Carlo como un hermano cercano y un intercesor privilegiado de nuestros adolescentes y jóvenes”, afirmó Ulloa, recordando las palabras del joven sobre la Eucaristía como “su autopista hacia el cielo”.

— Arquidiócesis de Pmá (@ArquiPanama) September 7, 2025

Una parroquia en honor a Carlo Acutis en Panamá

En el marco del Jubileo de los adolescentes, el arzobispo también anunció la creación de la futura Parroquia Carlo Acutis en Panamá, ubicada en el sector de Nuevo Tocumen, distrito de Panamá.

Sus orígenes se remontan a la Capilla Jesús Buen Pastor, inicialmente parte de la Parroquia del Espíritu Santo. Posteriormente, desde el 4 de febrero de 2018, pasó a ser parte de la Parroquia San Juan XXIII, hasta que el 1 de mayo de 2024 inició un proceso de autonomía pastoral que la consolidó como Cuasi Parroquia Carlo Acutis.

Actualmente, la comunidad está liderada por el párroco Padre Jonathan Pulido y los vicarios Wilder Beltrán y Julián Vargas, con un fuerte dinamismo pastoral: delegados de la Palabra que animan ocho sectores, grupos juveniles, catequesis, pastoral familiar, pastoral social y vocacional, además de coros y equipos de liturgia.

“Esta comunidad comenzó como una sencilla capilla en hogares y parques de un residencial, y hoy es un signo de esperanza para la juventud panameña, inspirada por el testimonio de Carlo”, señaló Ulloa al anunciar la parroquia.

Carlo Acutis, el primer santo milenial

Carlo Acutis, reconocido como el primer santo milenial, nació en Londres el 3 de mayo de 1991, mientras sus padres residían allí por motivos de trabajo. Poco después, la familia se trasladó a Milán. A los 7 años, tras recibir su Primera Comunión, comenzó a dedicar su vida a la Iglesia, mostrando desde niño una profunda espiritualidad.

Apasionado por la tecnología, aprendió a diseñar páginas web trabajando junto a un estudiante de ingeniería informática en el sitio de su parroquia. Su interés lo llevó, en el verano de 2006, a crear la página de un proyecto de voluntariado escolar y a colaborar con la Academia Pontificia Cultorum Martyrum, de la que formaba parte su madre. También utilizó su ordenador para elaborar un plan digital de oración del Rosario.

Durante sus vacaciones de verano en Asís (Perugia), Carlo se sintió especialmente identificado con San Francisco, por su amor a la Creación, su búsqueda de la paz y su entrega a los más necesitados.

En octubre de 2006, le diagnosticaron una agresiva leucemia. Su salud se deterioró rápidamente y, con apenas 15 años, falleció el 12 de octubre de ese mismo año. Su cuerpo se conserva en la Iglesia de la Spogliazione, en Asís, donde es venerado por miles de fieles de todo el mundo.

El 10 de octubre de 2020 fue beatificado en la basílica de San Francisco de Asís. Posteriormente, el 23 de mayo de 2025, se anunció que el papa Francisco había firmado el decreto de su canonización.

Los milagros atribuidos a su intercesión fueron fundamentales en el proceso: el primero, la curación inexplicable de un niño en Brasil que sufría una grave malformación congénita del páncreas; el segundo, la recuperación de una joven de Costa Rica que sufrió un traumatismo craneal severo tras un accidente en bicicleta, cuya madre había peregrinado a su tumba en Asís para pedir por su sanación.

El testimonio de Carlo Acutis recuerda al mundo que la santidad es posible en la vida cotidiana: con jeans y zapatillas, un celular en el bolsillo y una computadora en las manos, pero siempre con el corazón en Cristo, afirmó el arzobispo Ulloa.