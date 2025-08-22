Panamá, 22 de agosto del 2025

    Atentados

    Asciende a 13 el número de policías colombianos muertos en ataque contra un helicóptero

    EFE
    Asciende a 13 el número de policías colombianos muertos en ataque contra un helicóptero
    Fotografía de archivo del gobernador del departamento colombiano de Antioquia, Andrés Julián Rendón, durante un acto público, en Medellín (capital departamental). EFE/Luis Noriega

    El presidente colombiano, Gustavo Petro, dijo este viernes que se elevó a 13 el número de policías muertos en el ataque contra un helicóptero de antinarcóticos que participaba en la erradicación de cultivos de coca en el municipio de Amalfi, en el departamento de Antioquia (noroeste).

    El mandatario detalló en su cuenta de X que el Policía que falleció en las últimas horas es el capitán Francisco Merchán, quien había resultado herido, y recalcó que los autores del ataque, que dejó otros cuatro uniformados lesionados, son miembros del Frente 36 de las disidencias de las FARC.

    “Mi sentido pésame a sus familias, estos hombres murieron por debilitar el narcotráfico que hace rutas por el Caribe y que va (con) destino a los Estados Unidos”, afirmó Petro.

    Las autoridades indicaron que el helicóptero de la Policía Antinarcóticos fue atacado supuestamente con un dron cuando sobrevolaba una zona rural de Amalfi, lo que obligó a la tripulación a realizar un aterrizaje de emergencia.

    El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, aseguró que fue activada toda la red hospitalaria para atender a los heridos y recordó que en la región también hace presencia el Clan del Golfo, la banda criminal más grande del país.

    Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, afirmó que fueron puestas en marcha “todas las capacidades institucionales” para “neutralizar (a) los responsables” de este ataque.

    EFE

    Agencia de noticias


