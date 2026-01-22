Asciende a 45 el número de muertos en el accidente de trenes del sur de España

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El número de muertos en el accidente ferroviario ocurrido el domingo en la localidad de Adamuz (sur de España) asciende ya a 45, después de que los servicios de emergencia que actúan en la zona hayan encontrado este jueves otros dos cadáveres, informaron a EFE fuentes del operativo.

Ambos cadáveres aparecieron debajo del tren de Renfe, uno de los dos implicados en el accidente ferroviario ocurrido el pasado domingo.

Se trata de los dos últimos desaparecidos que quedaban por localizar, de acuerdo con las denuncias presentadas por los familiares.

Los efectivos que trabajan en la zona habían intensificado la búsqueda en las últimas horas con más personal y medios.

Respecto a los 43 fallecidos antes de que aparecieran estos dos últimos cadáveres, el servicio de criminalística de la Guardia Civil los ha identificado a todos.

Todas las víctimas menos una fueron identificadas a través de huellas dactilares, aunque de forma complementaria se identificó también a través de muestras de ADN a 23 de ellas, y una única víctima fue identificada solamente a través del ADN.

El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Córdoba ha realizado la autopsia a 43 personas, todas las fallecidas en el accidente ferroviario de Adamuz que habían sido encontradas hasta hoy.

Por su parte, de las 45 denuncias presentadas en las comandancias de la Guardia Civil de distintas ciudades, la mayoría son de ciudadanos españoles, excepto tres que son de Marruecos, Rusia y Alemania.

Del total de fallecidos trasladados al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 39 se encontraban en el tren de Renfe que hacía la ruta entre Madrid y Huelva (sur), mientras que otras 6 estaban en el interior del Iryo que iba hacia Madrid desde Málaga (sur) y que fue el que descarrilló primero, invadió la vía contraria y provocó el descarrilamiento del otro.

Todas las familias han sido ya informadas del fallecimiento de sus allegados por parte de la Guardia Civil acompañada de equipos de psicólogos.

Hasta el momento, se han entregado 39 cuerpos a las familias, mientras que, en los casos restantes se están terminando los trámites correspondientes en el juzgado.

Para la realización de las autopsias han trabajado 27 forense de distintos puntos de Andalucía (sur), la región donde ocurrió el accidente.