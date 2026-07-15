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    Reporte de cifras

    Asciende a 4,829 la cifra de muertos por los terremotos de hace tres semanas en Venezuela

    EFE
    Asciende a 4,829 la cifra de muertos por los terremotos de hace tres semanas en Venezuela
    Según este balance, hay unos 856 edificios afectados y 190 colapsados.

    El balance de muertos por el doble terremoto de magnitud 7.2 y 7.5 ocurrido hace tres semanas en la zona norte de Venezuela ascendió este miércoles a 4,829, luego de que las autoridades sumaran 95 fallecimientos, informó el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), Jorge Rodríguez.

    Los heridos se mantienen en 16,740 y las personas que quedaron sin vivienda en 17,907, según el balance difundido en la cuenta de Telegram del también hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

    Asimismo, hay 20,857 personas en 106 campamentos transitorios, uno menos que el reportado este martes, según este nuevo balance.

    Desde que ocurrieron los terremotos, el pasado 24 de junio, se han presentado 1,284 réplicas. La más reciente que fue percibida por la población tuvo una de magnitud 3,9 y ocurrió el pasado viernes en Naiguatá, estado de La Guaira, la región más afectada por los sismos.

    Según este balance, hay unos 856 edificios afectados y 190 colapsados.

    El Gobierno informó el fin de semana sobre el comienzo de un censo biométrico para saber cuántas viviendas se necesitan, aunque estima que puedan ser 25,000.

    Según dijo Jorge Rodríguez el sábado, la jefa de Estado entregará las primeras 200 viviendas esta semana.

    Asciende a 4,829 la cifra de muertos por los terremotos de hace tres semanas en Venezuela
    La Guaira fue la ciudad más afectada por los terremotos. EFE

    En medio de este proceso, el Gobierno y un grupo opositor —encabezado por la exdiputada Dinorah Figuera— han establecido un plan de trabajo que comenzará el próximo 1 de agosto para el “fortalecimiento de la democracia” y para enfrentar “las consecuencias del doblete sísmico”.

    EFE

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