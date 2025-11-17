Ascienden a 21 muertos y 40 heridos las víctimas por accidente de bus en ladera en Ecuador

La caída de un autobús, que se precipitó por la ladera de una montaña de los Andes ecuatorianos, se ha cobrado la vida de al menos 21 personas, mientras que otras 40 resultaron heridos, confirmó este lunes el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911.

El accidente de tráfico ocurrió este domingo cuando los ocupantes del vehículo se dirigían a votar en las consultas popular conovadas por el presidente, Daniel Noboa, cerca de la localidad de Simiatug, en la provincia andina de Bolívar y los heridos fueron trasladadas a centros sanitarios de las ciudades de Ambato y Guaranda.

Los equipos de socorro confirmaron que el autobús perdió pista, volcó y se precipitó aproximadamente 150 metros, según el ECU 911, que coordinó la movilización de unidades de primera respuesta del Ministerio de Salud Pública, Cuerpo de Bomberos y Policía Nacional del Ecuador.

El vehículo había partido de la ciudad de Ambato, capital de la andina provincia de Tunguruahua y se dirigía a Simiátug, principalmente con personas originarias de esa localidad que llegaban para votar en el referéndum y consulta popular convocados a petición de Noboa, indicaron medios locales.

La Fiscalía ordenó este domingo el levantamiento de cadáveres y la práctica de autopsias e identificación de los fallecidos, sin ofrecer ningún balance de víctimas del accidente.

Los cadáveres fueron llevados a la morgue donde, este lunes, los familiares se organizaban para trasldarlos en una caravana a sus poblaciones.

A excepción del año 2020, cuando la pandemia de la covid-19 redujo la siniestralidad, entre 2019 y 2023 en Ecuador se registraron más de 20,000 accidentes de tránsito anuales y más de 2,000 fallecidos, con los que alcanzó la tasa de mortalidad vial más alta de Suramérica, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).