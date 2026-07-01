Ascienden a 2,295 los fallecidos por los dos terremotos registrados hace una semana en Venezuela

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El número de fallecidos por los dobles terremotos en Venezuela de magnitud 7.2 y 7.5, ascendió a 2,295 personas, tras una semana de los trágicos sucesos que han dejado devastadas zonas como el estado La Guaira y afectaciones en algunas áreas de Caracas y en los estado Falcón y Aragua entre otras regiones.

Mientras que se han reportado un total de 11,267 heridos, 12,841 personas damnificadas y 26,403 damnificados, anunció este miércoles el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez al indicar que desde el pasado 24 de junio se han contabilizado 782 réplicas.

Detalló que se han logrado rescatar con vida a 6,461 personas en los operartivos ejecutados por más de 4 mil efectivos y brigadistas.

Jorge Rodríguez ofreció este 1 de julio de 2026 su balance diario tras la tragedia por los terremotos en Venezuela:

👉Hoy se cumplen 7 días de lo ocurrido

👉2.295 personas fallecidas

👉11.267 personas heridas

👉6.461 personas rescatadas, sumada una niña rescatada ayer

👉4 mil… pic.twitter.com/5bszDRHgMG — Luigino Bracci Roa (@lubrio) July 1, 2026

Indicó que han participado en las labores de rescate y búsquedas 153 perros de las brigadas internacionales presentes y 49 vehículos de apoyo. En total se contabilizan 26 mil efectivos en las zonas de desastre.

Además, dijo que han contado con más de 18 mil voluntarios colaborando

Aseguró que se han atendido unas 81,589 familias atendidas y se han distribuído más de 8.8 millones de kilos de alimentos.

Un rescatista participa en las labores de búsqueda en un edificio afectado por los terremotos, este lunes en Catia la Mar (Venezuela). EFE/ Henry Chirinos

Rodríguez también informó que 17,026 pacientes fueron atendidos en zonas de triaje, 4,565 pacientes hospitalizados y 13,942 pacientes han sido dados de alta por mejoría.

Las autoridades venezolanas decretaron siete días de lutos, en lo que se ha calificado como la peor tragedia vivida por ese país, desde los deslaves de diciembre de 1999 en la zona del antiguo estado Vargas, hoy La Guaira.

Actualmente están activos 25 campamentos, de ellos 13 están en La Guaira, 8 en el Distrito Capital, 2 en Miranda, 1 en Carabobo, 1 en Yaracuy.

Rodríguez exhortó a personal médico, de enfermería, bionalistas, camilleros, personal de la salud, bomberos y efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y policías cuyas viviendas hayan sido afectadas, registrar los casos en el Sistema Patria para resolver el problema de habitabilidad.

“Se les llevará a hoteles hasta resolver su problema”, dijo.

Rodríguez informó que han recibido 707,063 toneladas de ayuda internacional.