Asesinan a tiros al expresidente del Parlamento de Ucrania, Andrii Parubii

Redacción* - BBC News Mundo

El expresidente del Parlamento ucraniano, Andrii Parubii, fue asesinado por un sujeto que le propinó varios disparos y huyó en una bicicleta, informó la policía.

El político, quien militaba en el partido opositor Solidaridad Europea del expresidente ucraniano Petro Poroshenko, murió en la ciudad de Lviv, al oeste de Kyiv y cerca de la frontera con Polonia.

El presidente ucranio, Volodymir Zelensky, confirmó el crimen y lo calificó de “terrible”.

Asimismo, el mandatario aseguró que “todas las fuerzas y medios necesarios han sido desplegados para investigar el suceso y para hallar al responsable”.

Las primeras informaciones indican que el asesino se desplazaba en una bicicleta y portaba una mochila similar a la que emplean los repartidores de comida, reportó el servicio ucraniano de la BBC.

Un político conocido

Los motivos del crimen y la identidad del perpetrador se desconocen. Sin embargo, el fiscal jefe de Lviv, Mykola Meret, dijo que se estaban investigando todos los posibles motivos del tiroteo, incluida la posible participación rusa.

Parubii, quien tenía 54 años, era un veterano legislador nacionalista y proeuropeo.

El político participó tanto en la Revolución Naranja de 2004 como en el llamado Maidán de 2013-2014, movimientos que buscaban acercar a Ucrania a Occidente y alejarla de la influencia del Kremlin.

Tras el derrocamiento del presidente prorruso Viktor Yanukovych, Parubii fue nombrado secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, cargo que desempeñó hasta que Rusia ocupó la península de Crimea, reportó el diario ucraniano Kyiv Independent.

Posteriormente fue elegido diputado a la Rada (Parlamento) y luego de la invasión se alistó al ejército ucraniano.

“Esto es terror”, denunció el partido Solidaridad Europea en un comunicado, en el cual describió al fallecido político como “uno de los fundadores de la Ucrania moderna... íntegro y decente, patriota e inteligente”.

Por su parte, Ruslan Stefanchuk, actual presidente del parlamento, calificó a Parubii de “defensor consecuente del Estado ucraniano”.

“Ucrania ha perdido a un gran hijo, pero su causa vivirá mientras exista nuestro Estado”, añadió Poroshenko.

Nuevos intercambios de fuego

El asesinato del legislador estuvo cerca de coincidir con una nueva ola de ataques “masivos” contra Ucrania por parte de Rusia.

Durante la madrugada del sábado, decenas misiles y drones cayeron sobre 14 provincias del país, siendo las más afectadas Zaporiyia y Dnipropetrovsk, al sur y centro oriente de Ucrania.

Las autoridades militares ucranianas aseguraron haber neutralizado más de 500 de los 600 artefactos lanzados por las fuerzas del Kremlin. No obstante, los que lograron atravesar las defensas antiaéreas dejaron al menos una mujer muerta y una treintena de heridos, entre ellos tres niños, de acuerdo con los servicios de emergencia.

Moscú aseguró que sus bombardeos estuvieron dirigidos contra la infraestructura de misiles y la aviación ucraniana.

“Se alcanzaron los objetivos del ataque; todos los objetivos designados fueron alcanzados”, se lee en un comunicado del Ministerio de Defensa de Rusia.

Sin embargo, las imágenes difundidas por las autoridades ucranianas muestran varios edificios residenciales dañados.

Las sirenas antiaéreas también volvieron a sonar en Kyiv, la capital, durante la noche del viernes y la madrugada del sábado

Pero los ciudadanos ucranianos no fueron los únicos que pasaron la noche en vela ante el temor de la llegada de cohetes y drones, en varias provincias rusas se repitió una escena similar.

El Ministerio ruso de Defensa aseguró haber derribado unos 86 drones en distintas zonas, entre ellas el Mar Negro y las regiones de Rostov, Bryansk y la anexionada Crimea, sin que se registraran heridos o consecuencias.

Sin embargo, las autoridades ucranianas aseguraron haber golpeado dos refinerías de petróleo en Krasnodar y Syzran.

En una publicación en Facebook, el Estado Mayor de Ucrania informó sobre “numerosas explosiones y un incendio” en la planta de Krasnodar.

Aún se desconoce la magnitud de los supuestos daños a las instalaciones, las cuales suministran diversos combustibles, incluido combustible de aviación, a las Fuerzas Armadas rusas.

Más armas en camino

En medio de esta nueva ola de ataques rusos contra Ucrania, EE.UU. ha decidido autorizar la venta de nuevas armas a Kyiv.

Según el Ministerio ucraniano de Defensa, Washington aprobó la venta de armas por un valor de US$ 300 millones de dólares, incluyendo sistemas Patriot y la compra y el mantenimiento del sistema Starlink de Elon Musk.

“Los sistemas de defensa aérea Patriot son vitales para Ucrania”, declaró el ministerio en un comunicado.

“(Estos sistemas) protegen a nuestra gente, nuestras ciudades y nuestra infraestructura crítica de los continuos ataques aéreos rusos. Agradecemos a nuestros socios estadounidenses su apoyo”, se remata en el escrito.

Entretanto, en Copenhague (Dinamarca) los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea (UE) se encuentran reunidos debatiendo la posibilidad de imponer nuevas sanciones contra Rusia para forzarla a sentarse a negociar el fin de la guerra.

*con información de Tom Bennett, Katy Watson y Thomas Mackintosh

