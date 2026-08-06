Asesinato de César Gastélum: cómo los influencers en México se convirtieron en objetivo del narco

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Daniel Pardo - Corresponsal de BBC Mundo en México

César Gastélum, un influencer de 25 años, estaba transmitiendo en vivo con dos amigos frente a un restaurante de comida rápida en Culiacán, Sinaloa, cuando dos hombres en moto se acercaron, le dispararon en la cabeza y lo mataron.

El ataque, ocurrido el martes en la noche, quedó grabado por su cámara: lo vieron, en directo, cientos de los 500.000 seguidores que tenía “Cesarín”, un joven creador que compartía contenidos de humor, retos, estilo de vida, viajes, vida nocturna y autos.

Se suma a la lista de al menos diez influencers ejecutados en el estado del noroeste mexicano desde que empezó la guerra entre las facciones del cartel de Sinaloa, hace dos años.

Gastélum, según lo que han divulgado las autoridades, no estaba amenazado ni era investigado, como pudo ocurrir en otros casos de creadores asesinados.

Compartía contenido sobre el lujo y antes había publicado material en la tumba de Leobardo Aispuro, “El Gordo Peruci”, otro influencer asesinado en 2024.

“Entre las líneas de investigación se encuentran diversas publicaciones en las que hacía alusión a una facción de un grupo delictivo”, señala un escueto comunicado de la Fiscalía sinaloense, sin dar más detalles.

La prensa local atribuyó las alusiones a un reciente contenido sobre “La Mayiza”, una facción del cartel de Sinaloa leal a Ismael “El Mayo” Zambada, el capo convicto en Estados Unidos cuyo arresto desató una guerra interna.

Los gobiernos local y federal, en palabras de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, prometieron investigar y dar con los responsables materiales e intelectuales.

La mayoría de los homicidios de creadores, sin embargo, siguen en la impunidad y no hay registro oficial de una categoría que los tipifique ante la ley.

El influencer cayó de manera instantánea y los espectadores de su transmisión en vivo presenciaron su muerte. / César Gastélum/Instagram

De manifiesto queda, en todo caso, que muchos creadores de contenido, no solo en Sinaloa, adquirieron un rol protagónico de la vida criminal en México que los ha convertido, cada vez más, en objetivo.

“El algoritmo y el narco promueven lo mismo: llegar rápido al consumo y al lujo como valores máximos”, analiza Claudia Arruñada, experta en comunicación de la Universidad Iberoamericana en México.

“Cuando el modelo del éxito ya no es construir una carrera metódica, sino más bien una carrera meteórica, las redes sociales y el narcomundo terminan involuntariamente siendo aliados”, le dice a BBC Mundo.

Un fenómeno opaco

En enero de 2025, desde una avioneta cayeron sobre las calles de Culiacán unos panfletos que acusaban a 25 influencers y músicos, entre ellos el famoso Peso Pluma, de estar vinculados a “La Mayiza”.

Cuatro de esos nombres ya habían sido ejecutados, y aparecían en el volante como “ELIMINADO”. Dos fueron asesinados desde entonces.

Gastélum no estaba en la lista ni era investigado por las autoridades por posibles vínculos con el crimen, pero su brutal asesinato inevitablemente será interpretado por muchos como parte de una aparente tendencia.

La tendencia del “narcoinfluencer”, que parte de un fenómeno opaco y cuya magnitud es difícil de estimar: algunos sí trabajan para el narco, pero otros, tal vez la mayoría, están atrapados en ese contexto o son periodistas ciudadanos que investigan el tema.

Mucho de lo que se sabe, además, ha surgido después de que Estados Unidos decidiera investigar y sancionar a cientos de mexicanos supuestamente involucrados con el narco.

Las indagaciones están en curso y la mayoría de los creadores acusados han negado cualquier tipo de implicación.

La explicación de por qué los matan tal vez no sea, necesariamente, que estén involucrados en prácticas ilegales: ser joven, visible y ostentoso en Culiacán hoy te puede convertir en blanco.

La influencer y modelo Valeria Márquez se dio a conocer luego de ganar un concurso de belleza en 2021. / Reuters

La nueva forma de publicidad del narco

Los carteles en México son multinacionales con variadas ramas de negocios que, como cualquier empresa, incluyen un área de publicidad.

Varios estudios universitarios han encontrado que los carteles usan a creadores de contenido como una suerte de community managers para dar a conocer sus aspiraciones y posiciones.

Cuando se enfrentan entre ellos, además, los activos de propaganda de un bando, como un influencer, se vuelven blanco del otro.

Así como durante años han usado a los músicos para glorificar a sus líderes o reciclar el mito del bandido social en lo que luego se denominó “narcocorridos”, hoy algunos influencers son quienes ayudan en esa labor publicitaria.

“Y lo hacen, promueven la narcocultura, de manera mucho más eficiente que la canción, porque ya no es con metáforas, no es una ficción, sino alguien mostrando la que supuestamente es su propia vida y vinculándola con esas estructuras simbólicas del narco”, dice Arruñada.

Un estudio del Colegio de México encontró que sobre todo en TikTok, una red en la que casi no hay moderación, los narcos intentan reclutar a través de videos que promueven la vida fácil, la ostentación y el desafío a la policía.

En Sinaloa, las facciones hoy enfrentadas de “La Mayiza” y “Los Chapitos” usan hashtags y narrativas típicas de las redes como parte de su batalla recurrente: los primeros adoptaron el sombrero ranchero como símbolo y los segundos convirtieron la pizza en su ícono.

A Gastélum, de hecho, se le vio recientemente con el sombrero campesino que se atribuye a “La Mayiza”. Pero eso, más que una prueba, es una muestra de que la cultura popular también ha sido cooptada por el narco.

Por ahora, no hay confirmación oficial que establezca el motivo del crimen. / César Gastélum/Instagram

Otra forma de lavado

Además de ser la cara aspiracional que normaliza la cultura del narco, se cree que el influencer, aunque en menor medida, también puede participar en labores de lavado de dinero.

En julio de 2025 se conoció una lista de 64 creadores de contenido sinaloenses investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda, por supuestamente usar sus perfiles para convertir dinero sucio en limpio.

Hay varios mecanismos, según ha reportado el periodista Óscar Balderas: a través de rifas y sorteos, emprendimientos, patrocinios o suscripciones, el influencer gana una notoriedad que luego se retribuye con el dinero ganado en la plataforma por cuenta de los altos números de reproducciones.

Las plataformas no han rechazado de manera unánime o contundente estas suposiciones, aunque Meta dijo no haber encontrado violaciones a sus políticas en las cuentas señaladas y YouTube cerró la cuenta de “El Makabélico”, un influencer y músico, después de que fue sancionado por el Departamento del Tesoro de EE.UU.

En realidad, más que las plataformas, son los influencers quienes serían el mecanismo de lavado, puesto que usan sus actividades y negocios como fachada para limpiar el dinero.

Gastélum, en todo caso, no estaba entre los investigados por la UIF.

Además de investigar el fenómeno, el gobierno de Sheinbaum ha querido romper el vínculo entre la cultura popular y el narco interviniendo las letras de los corridos y promoviendo otros temas en la producción artística mexicana.

Al tiempo, ha librado la guerra más efectiva en años en contra del crimen, logrando reducir los homicidios en un 48% en 2025, según cifras oficiales.

Sin embargo, sucesos como el de Gastélum, vistos en vivo, dan la impresión de que el narco sigue marcando la vida no solo en las calles mexicanas, sino también en el mundo digital y la cultura.

Arruñada, profesora de la Iberoamericana, sostiene: “Los casos de influencers asesinados muestran que, más allá de si están involucrados con el narco, el contenido que está simbólicamente relacionado al narco no va a desaparecer, sino al contrario, va a migrar al siguiente formato y lo va a hacer de manera todavía más eficiente y masiva”.

Y concluye: “Nadie imaginó que la cultura del narco encontraría un aliado en la cultura del algoritmo, pero eso es exactamente lo que son”.

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