    ELECCIONES

    Asfura sigue superando a Nasralla con el 99.40 % de las actas escrutadas en Honduras

    EFE
    Fotografía donde se observa una pantalla con los resultados del conteo de actas de votación este lunes, en el centro de divulgación del Concejo Nacional Electoral (CNE) en Tegucigalpa (Honduras). EFE

    El candidato del Partido Nacional de Honduras, Nasry ‘Tito’ Asfura, apoyado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sigue superando este martes a Salvador Nasralla, del Partido Liberal, en las elecciones generales del pasado 30 de noviembre, cuando se ha escrutado el 99,40 % de las actas, aunque faltaría aún contar los votos de más de 2.700 actas que presentan inconsistencias y podrían superar los 500.000 sufragios.

    Según el último cómputo del Consejo Nacional Electoral (CNE), que no varía desde la pasada medianoche, Asfura sigue encabezando los resultados con 1.298.835 votos (40,52 %), contra 1.256.428 votos (39,48 %) que acumula Nasralla.

    Ese resultado mantiene a la candidata del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), Rixi Moncada, en el tercer puesto con 618.448 papeletas (19,29 %).

    EFE

    Agencia de noticias

