Así reaccionó Rubén Blades al fallecimiento de Willie Colón, su compañero en la salsa

El cantautor panameño confirmó el fallecimiento del salsero y expresó su dolor en redes sociales: “Acabo de confirmar lo que me resistía a creer: Willie Colón efectivamente ha fallecido”.

La muerte del salsero Willie Colón generó múltiples reacciones en el mundo artístico, entre ellas la de su histórico compañero Rubén Blades, con quien marcó una de las etapas más influyentes de la salsa en las décadas de 1970 y 1980.

A través de sus redes sociales, Blades confirmó la noticia y expresó su pesar por la partida del trombonista y productor neoyorquino.

“Acabo de confirmar lo que me resistía a creer: Willie Colón efectivamente ha fallecido. A su esposa Julia, a sus hijos, familia y seres queridos envío mi sentido pésame. Más adelante y con calma escribiré sobre Willie y su vital e importante legado musical”, dijo en la red social X.

Mensaje de Rubén Blades

El mensaje fue publicado el 21 de febrero de 2026 y rápidamente generó reacciones de seguidores y colegas que recordaron la trascendencia de ambos artistas en la historia de la salsa.

Blades y Colón formaron una de las duplas más emblemáticas del género, responsables de producciones que marcaron época y redefinieron el sonido de la salsa urbana.

Aunque en años recientes hicieron públicas diferencias relacionadas con derechos y reediciones discográficas, su legado conjunto permanece como referencia obligada dentro de la música latinoamericana.

Willie Colón, el emblemático trombonista, compositor e intérprete de clásicos salseros como “Idilio” y “Gitana”, falleció la mañana del 21 de febrero de 2026 a los 75 años, tras enfrentar complicaciones de salud y permanecer hospitalizado por problemas respiratorios en Nueva York, según informó su familia en redes sociales.

La noticia, difundida por su equipo a través de un comunicado, señaló que partió rodeado de sus seres queridos y destacó que, aunque su ausencia duele, su música y legado perdurarán en el corazón de millones de seguidores alrededor del mundo.