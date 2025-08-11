Panamá, 11 de agosto del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Nota de PrensaNOTA DE PRENSA. Publicación solicitada por un cliente externo, cuyo contenido no ha sido editado ni producido por la redacción. Su propósito es comunicar información comercial, institucional o de interés exclusivo para el anunciante.

    Asociación de Prensa Extranjera dice a Israel que periodistas gazatíes cumplen su labor

    EFE
    Asociación de Prensa Extranjera dice a Israel que periodistas gazatíes cumplen su labor
    Captura de un vídeo de archivo de EFE-TV que muestra al conocido periodista palestino Anas al Sharif, reportero de la cadena catarí Al Jazeera, trabajando en la ciudad de Gaza. EFE

    La Asociación de Prensa Extranjera (FPA, por sus siglas en inglés) en Israel y los territorios palestinos mostró este lunes su indignación ante el “asesinato selectivo” de un grupo de periodistas palestinos por parte del Ejército israelí que estaban cumpliendo su labor y pidió a Israel que cese los ataques contra la prensa y permita el acceso libre a la Franja de Gaza.

    “Estos colegas cumplían con su deber periodístico e informaban sobre los acontecimientos en el momento”, recordó la asociación en un comunicado sobre el asesinato en un ataque preciso israelí anoche de un grupo de seis profesionales de medios de comunicación, incluyendo al reportero de Al Jazeera Anas Al Sharif.

    En el ataque también murió otro periodista de Al Jazeera, Mohamed Qraiqea; los fotoperiodistas Ibrahim Zaher y Moamen Aliwa; el asistente de fotoperiodista Mohamed Nofal, y a Mohamed Al Khalidi, que trabajaba para el medio palestino Sahat.

    El Ejército israelí admitió que mató a los periodistas en un bombardeo de precisión y aseguró que Al Sharif estaba vinculado a Hamás, presentando como pruebas dos documentos cuyo origen no detalló y que no pueden ser verificados.

    En ese sentido, la FPA recordó que según el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, en inglés) al menos 179 periodistas e informadores han sido asesinados y en los últimos 22 meses el Ejército israelí ha justificado estos asesinatos “tildando repetidamente a periodistas palestinos de militantes, a menudo sin pruebas verificables, convirtiéndolos en blancos de ataque”.

    “El gobierno israelí también sigue acusando de parcialidad a los periodistas palestinos, que han informado con valentía durante la guerra a pesar del gran riesgo personal que conlleva”, recordó la FPA, que recordó que Israel prohíbe el acceso de periodistas extranjeros a Gaza.

    Por ello, exigen que Israel cese sus ataques contra periodistas en Gaza y les permita entrar e informar libremente.

    EFE

    Agencia de noticias

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Tres consorcios en carrera por millonario proyecto de construcción de la carretera Panamericana Oeste. Leer más
    • Panamá Sub-15 cae en penales ante Estados Unidos y jugará por el tercer lugar del Campeonato de Niños de Concacaf. Leer más
    • Continúan las agroferias este 9 de agosto: conozca qué productos estarán disponibles y dónde adquirirlos. Leer más
    • Confirmado: Peaje para el Cuarto Puente y ampliación de carretera en Panamá Oeste. Leer más
    • Canal de Panamá construirá la ‘NASA’ del transporte marítimo. Leer más
    • Japón financia la línea 3 del Metro que conectará la capital con Panamá Oeste. Leer más
    • Cobertura y monto crecen: contrato único de mantenimiento de áreas verdes en la capital. Leer más