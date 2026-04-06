Astronauta del Apolo 16 envía mensaje a misión Artemis II

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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En un video compartido en sus redes sociales, la NASA informó que el astronauta del Apolo 16, Charlie Duke, quien pisó la Luna en 1972, envió un mensaje de apoyo a los miembros de la misión Artemis II, cuando esta se aproxima a la órbita lunar para su observación.

El ‘clip’, con imágenes de archivo histórico del Apolo 16 y actuales del Artemis, fue acompañado por el mensaje en texto de Duke, que decía a los astronautas: “En la Luna hay una foto de mi familia. Espero que les recuerde que nosotros, Estados Unidos y el mundo entero los apoyamos”.

Los cuatro astronautas de Artemis II, que partieron el pasado miércoles desde Florida y que no alunizarán en este viaje, tienen previsto llegar a la costa de San Diego el próximo viernes, donde la cápsula Orión se zambullirá en el mar.