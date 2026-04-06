Panamá, 06 de abril del 2026

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    NASA

    Astronauta del Apolo 16 envía mensaje a misión Artemis II

    EFE

    En un video compartido en sus redes sociales, la NASA informó que el astronauta del Apolo 16, Charlie Duke, quien pisó la Luna en 1972, envió un mensaje de apoyo a los miembros de la misión Artemis II, cuando esta se aproxima a la órbita lunar para su observación.

    El ‘clip’, con imágenes de archivo histórico del Apolo 16 y actuales del Artemis, fue acompañado por el mensaje en texto de Duke, que decía a los astronautas: “En la Luna hay una foto de mi familia. Espero que les recuerde que nosotros, Estados Unidos y el mundo entero los apoyamos”.

    Los cuatro astronautas de Artemis II, que partieron el pasado miércoles desde Florida y que no alunizarán en este viaje, tienen previsto llegar a la costa de San Diego el próximo viernes, donde la cápsula Orión se zambullirá en el mar.

    EFE

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