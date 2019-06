Tres astronautas regresan a la Tierra tras una misión en la EEI

La astronauta estadounidense Anne McClain, el canadiense David Saint-Jacques y el cosmonauta ruso Oleg Kononenko regresaron este martes a la Tierra tras una misión de más de seis meses a bordo de la Estación Espacial Internacional (EEI).

Anne McClain, Oleg Kononenko y David Saint-Jacques -quien batió el récord de tiempo pasado en el espacio por un canadiense- tocaron tierra en la estepa de Kazajistán a las 2H47 GMT.

Su partida rumbo a la estación orbital, el 3 de diciembre, se había desarrollado con una cierta preocupación, pues aún estaba muy presente el infortunio que vivieron a mediados de octubre el ruso Alexéi Ovchinin y el estadounidense Nick Hague.

En aquella ocasión, su nave Soyuz explotó dos minutos después del lanzamiento y tuvieron que realizar un aterrizaje de emergencia. Los dos hombres salieron indemnes pero el incidente, el primero de tal amplitud en la historia de la Rusia postsoviética, representó un duro golpe para la industria espacial del país.

Antes de su salida al espacio, Anne McClain, Oleg Kononenko y David Saint-Jacques se mostraron optimistas y el tono no cambió durante su estancia en la EEI, uno de los últimos ejemplos de cooperación activa entre Rusia y los países occidentales.

"Una noche magnífica sobre África en mi última noche en la EEI", tuiteó Anne McClain, de 40 años y quien realizó dos salidas espaciales durante esta primera misión.

A beautiful night pass over Africa on my last night on @Space_Stationpic.twitter.com/wGnj1EIXZo — Anne McClain (@AstroAnnimal) 24 de junio de 2019

Su colega David Saint-Jacques, de 49 años, pudo maravillarse una última vez con la vista espacial de Canadá antes de regresar a la Tierra. "Columbia Británica, Nunavik... ¡Voy a extrañar la visión de estos grandiosos paisajes canadienses!", tuiteó el astronauta de la Agencia Espacial Canadiense (ASC).

BC and Nunavik… I will miss the view of these giant Canadian landscapes! #DareToExplore La Colombie-Britannique et le Nunavik… La vue de ces paysages canadiens grandioses me manquera! #OsezExplorerpic.twitter.com/6Ug34lGUP2 — David Saint-Jacques (@Astro_DavidS) 23 de junio de 2019

David Saint-Jacques, quien también realizaba su primera misión en la EEI, batió el récord de tiempo pasado en el espacio por un canadiense con 204 días de estancia, frente a los 187 que ostentaba su compatriota Robert Thirsk.

Al trío se unieron en marzo Alexéi Ovchinin y los estadounidenses Nick Hague y Christina Koch. Esta última tenía previsto pasar casi 11 meses en la estación, batiendo el récord de la estancia espacial más larga de una mujer, indicó la NASA en abril.

El récord actual lo ostenta otra astronauta estadounidense, Peggy Whitson, quien pasó 288 días en la ISS entre 2016 y 2017.

Pero son los rusos los que dominan si se considera la suma de días pasados en gravedad cero. Oleg Kononenko acumula 737 días en órbita en cuatro misiones y, con 55 años, está a una misión de batir el récord absoluto de su compatriota Guenadi Padalka, de 879 días.

Rusia es desde 2011 el único país capaz de enviar tripulación a la EEI, que da la vuelta a la Tierra en unos 90 minutos. Pero el fracaso de octubre, los escándalos de corrupción en el seno de la agencia espacial Roscosmos y la competencia de la empresa SpaceX, de Elon Musk, ponen en riesgo el futuro de esta exclusividad.

A principios de junio, la NASA dijo que organizará por primera vez viajes turísticos a bordo de la ISS operados por Boeing y SpaceX. El precio estimado para una estadía de 30 días es de 58 millones de dólares por pasajero.

Rusia ya envió siete turistas a la Estación y prevé reanudar estas expediciones en 2021, según Roscosmos. A principios de año se firmó un acuerdo en este sentido entre Roscosmos y la empresa estadounidense Space Adventures.

El próximo lanzamiento rumbo a la EEI está previsto el 20 de julio para llevar a la estación orbital a un estadounidense, un ruso y un italiano.