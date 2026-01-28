Atacan con una sustancia desconocida a Ilhan Omar, la congresista que en el pasado fue amenazada de muerte tras críticas de Trump

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Helen Sullivan; Ana Faguy

Un hombre atacó con una sustancia desconocida a la congresista demócrata y representante de Minnesota, Ilhan Omar, mientras daba una charla en una asamblea pública.

El atacante, que estaba entre los asistentes, usó una jeringa para rociarle el líquido, informó la policía de Mineápolis.

Omar resultó ilesa y continuó hablando. “Estoy bien. Soy una sobreviviente, así que este pequeño agitador no me va a intimidar ni me va a impedir hacer mi trabajo. No dejo que los acosadores ganen”, escribió posteriormente en X.

El líquido rociado sobre Omar tenía un olor agrio similar al de un producto químico, según un periodista de la BBC presente en la sala.

Anthony James Kazmierczak, de 55 años, fue acusado de agresión en tercer grado y se encuentra detenido, según informó la oficina del sheriff local.

En 2019, Omar se convirtió en la primera somalí-estadounidense, la primera afroamericana y una de las dos primeras mujeres musulmanas estadounidenses en llegar al Congreso de los Estados Unidos.

La representante demócrata Ilhan Omar representa al quinto distrito del Congreso en la Cámara de Representantes. / AFP via Getty Images

Tras el incidente, Omar declaró ante la sala: “Seguiremos adelante... somos fuertes como Minesota”.

Otro asistente, Alfred Flowers Jr., le dijo a la BBC que “respetaba su valentía y fortaleza para quedarse y terminar el evento para la gente”.

Un video del lugar muestra al equipo gritando “¡Abran espacio!” mientras forcejeaban para sacar al hombre de la sala.

Mientras lo empujaban hacia fuera, dijo que Omar estaba “enfrentándonos”. No quedó claro a quién se refería el hombre.

Kazmierczak fue arrestado de inmediato y se estaban realizando análisis forenses en el lugar, según la policía.

En una publicación en redes sociales, el alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, declaró: “La violencia y la intimidación no tienen cabida en Mineápolis. Podemos discrepar sin poner en riesgo a la gente... Este tipo de comportamiento no se tolerará en nuestra ciudad”.

El evento fue uno de los foros abiertos habituales que Omar organiza. Unas 100 personas asistieronal lugar en el norte de Mineápolis para recibir información sobre la presencia de funcionarios federales de inmigración en su ciudad y hacer preguntas tras el segundo tiroteo mortal de un ciudadano estadounidense a manos de funcionarios de inmigración este mes.

Anthony James Kazmierczak, de 55 años, ha sido acusado de agresión en tercer grado. / Minneapolis PD/Hennepin County Sheriff

En enero, un agente de inmigración disparó mortalmente a la ciudadana estadounidense Renee Good. Este fin de semana, el también estadounidense Alex Pretti recibió un disparo mortal tras ser detenido por agentes fronterizos, lo que reavivó las protestas locales y la indignación pública.

En la asamblea pública, Omar exigió la “abolición” del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y afirmó que la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, debería “dimitir o enfrentarse a un juicio político”. Fue tras estos comentarios que el hombre atacó.

Los funcionarios le suplicaron a la congresista que pusiera fin a la asamblea pública, pero ella insistió en continuar.

De nuevo en el podio, Omar dijo: “Seguiremos hablando. Solo denme diez minutos. Por favor, no les dejen hacer el espectáculo. Por favor, no les dejen hacer el espectáculo”.

Muchos en la zona ven el aumento de las medidas de control migratorio como una respuesta a la antipatía del presidente Donald Trump hacia Omar, a quien ha calificado de “lunática de izquierda radical” y “repugnante”.

En 2019, Trump retuiteó un video con el mensaje “No olvidaremos”, en el que se mezclaban imágenes de un discurso que Omar dio en la sede del Consejo de Relaciones Islámico-Estadounidenses (CAIR, por sus siglas en inglés) con escenas de los ataques en Nueva York del 11 de septiembre de 2001.

Después de eso, Omar denunció que experimentó “un aumento en las amenazas directas contra mi vida, muchas haciendo referencia directa o respondiendo al video del presidente. Esto está poniendo vidas en peligro. Esto tiene que parar”.

El pasado 18 de enero, Trump escribió en Truth Social que Omar “debería estar en la cárcel, o incluso recibir un castigo peor, ser enviada de regreso a Somalia, considerado uno de los peores países del mundo. ¡Podría ayudar a que SOMALIA VUELVA A SER GRANDE!”.

El estado de Minesota alberga la mayor población de inmigrantes somalíes en Estados Unidos.

El martes, en respuesta al segundo tiroteo mortal, Trump dijo que su administración “va a reducir la tensión un poco” en Minesota.

Información adicional de Kristina Volk.