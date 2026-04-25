Atentado terrorista destruye un tramo de la Vía Panamericana en el suroeste de Colombia

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Un atentado terrorista destruyó este sábado un tramo de la Vía Panamericana y varios vehículos que circulaban por esa carretera del suroeste de Colombia.

Según el gobernador del departamento del Cauca, Octavio Guzmán, el atentado deja preliminarmente 7 personas fallecidas y más de 20 heridos de gravedad.

Fue activado un artefacto explosivo en la vía Panamericana, en el sector de El Túnel, Cajibío, en un ataque indiscriminado contra la población civil que, de manera preliminar, deja 7 civiles muertos y más de 20 heridos de gravedad. Es una tragedia que nos desgarra como… pic.twitter.com/4BQ0r6CnUc — OCTAVIO GUZMÁN (@OctavioGuzmanGu) April 25, 2026

El ataque fue perpetrado en una zona llamada El Túnel, del municipio de Cajibío, en el departamento del Cauca, donde presuntos guerrilleros lanzaron un cilindro cargado con explosivos que cayó sobre un autobús que circulaba por ese sector.

URGENTE: El Gobernador de Cauca Octavio Guzmán confirma que siete personas murieron y 17 personas resultaron heridas de gravedad tras el ataque terrorista de las disidencias contra una buseta en Cajibío, Cauca. Vía @BluRadioCo https://t.co/3oERidWvz5 — Ricardo Ospina (@ricarospina) April 25, 2026

“Rechazamos de manera contundente y con profunda preocupación los hechos terroristas ocurridos en el sector del túnel, en el municipio de Cajibío, Cauca, donde nuevamente la violencia golpea a la población civil y altera la tranquilidad de nuestras comunidades”, manifestó en su cuenta de X el director de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), Giovani Yule, quien es oriundo de esa región.

Rechazamos con firmeza los actos de violencia que continúan afectando al #Cauca y a su población civil, comunidades inocentes que hoy sufren el dolor de un conflicto que no les pertenece.



Nuestra solidaridad con las familias que han perdido seres queridos. Hacemos un llamado a… — Giovani Yule (@GiovaniYule) April 25, 2026

Cajibío es un municipio situado a 35 kilómetros de Popayán, capital del Cauca, sobre la Vía Panamericana, que comunica con Cali, capital del vecino departamento de Valle del Cauca.

“Las escenas de Cajibío, Cauca, son terribles. Toda la solidaridad con los ciudadanos. Exigimos protección del Estado para el suroccidente. No más paz total”, manifestó en X la candidata presidencial Paloma Valencia, del partido opositor de derecha Centro Democrático y también oriunda del Cauca.

Ofensiva terrorista en el suroeste

El atentado fue perpetrado justo cuando el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, encabezaba un consejo de seguridad en Cali para evaluar la situación en el Valle del Cauca tras los dos atentados perpetrados el viernes en ese departamento con cilindros bomba, como los usados hoy en la Vía Panamericana.

El primer atentado ocurrió en Cali contra el Batallón Pichincha, unidad militar que también alberga la sede de la Tercera Brigada del Ejército, y por la noche fueron lanzados cilindros contra el Batallón de Ingenieros Agustín Codazzi, en Palmira, en ambos casos sin causar víctimas.

El Ejército atribuyó ambos ataques a la columna Jaime Martínez, que hace parte del Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las FARC, dirigida por alias Iván Mordisco, el hombre más buscado de Colombia.

Este sábado también fue atacado por un grupo armado el radar de Santana, situado en la localidad de El Tambo (Cauca), usado para controlar el tráfico aéreo en esa región del país, según denunció la Aeronáutica Civil (Aerocivil).