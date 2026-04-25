Panamá, 25 de abril del 2026

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    Atengado en el Cauca

    Atentado terrorista destruye un tramo de la Vía Panamericana en el suroeste de Colombia

    EFE
    Atentado terrorista destruye un tramo de la Vía Panamericana en el suroeste de Colombia
    El ataque fue perpetrado en una zona llamada El Túnel, del municipio de Cajibío, en el departamento del Cauca. Captura de video

    Un atentado terrorista destruyó este sábado un tramo de la Vía Panamericana y varios vehículos que circulaban por esa carretera del suroeste de Colombia.

    Según el gobernador del departamento del Cauca, Octavio Guzmán, el atentado deja preliminarmente 7 personas fallecidas y más de 20 heridos de gravedad.

    El ataque fue perpetrado en una zona llamada El Túnel, del municipio de Cajibío, en el departamento del Cauca, donde presuntos guerrilleros lanzaron un cilindro cargado con explosivos que cayó sobre un autobús que circulaba por ese sector.

    “Rechazamos de manera contundente y con profunda preocupación los hechos terroristas ocurridos en el sector del túnel, en el municipio de Cajibío, Cauca, donde nuevamente la violencia golpea a la población civil y altera la tranquilidad de nuestras comunidades”, manifestó en su cuenta de X el director de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), Giovani Yule, quien es oriundo de esa región.

    Cajibío es un municipio situado a 35 kilómetros de Popayán, capital del Cauca, sobre la Vía Panamericana, que comunica con Cali, capital del vecino departamento de Valle del Cauca.

    “Las escenas de Cajibío, Cauca, son terribles. Toda la solidaridad con los ciudadanos. Exigimos protección del Estado para el suroccidente. No más paz total”, manifestó en X la candidata presidencial Paloma Valencia, del partido opositor de derecha Centro Democrático y también oriunda del Cauca.

    Ofensiva terrorista en el suroeste

    El atentado fue perpetrado justo cuando el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, encabezaba un consejo de seguridad en Cali para evaluar la situación en el Valle del Cauca tras los dos atentados perpetrados el viernes en ese departamento con cilindros bomba, como los usados hoy en la Vía Panamericana.

    El primer atentado ocurrió en Cali contra el Batallón Pichincha, unidad militar que también alberga la sede de la Tercera Brigada del Ejército, y por la noche fueron lanzados cilindros contra el Batallón de Ingenieros Agustín Codazzi, en Palmira, en ambos casos sin causar víctimas.

    El Ejército atribuyó ambos ataques a la columna Jaime Martínez, que hace parte del Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las FARC, dirigida por alias Iván Mordisco, el hombre más buscado de Colombia.

    Este sábado también fue atacado por un grupo armado el radar de Santana, situado en la localidad de El Tambo (Cauca), usado para controlar el tráfico aéreo en esa región del país, según denunció la Aeronáutica Civil (Aerocivil).

    EFE

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