Atrapados en la guerra: los soldados heridos que Rusia vuelve a enviar al frente de batalla con Ucrania

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Tras pisar una mina terrestre, Oleg Shikin fue trasladado al hospital con metralla incrustada en el cráneo, quemaduras en la cara y en una mano, y heridas en el ojo izquierdo, el pecho, los brazos y las piernas. Una parte de su cráneo debió ser extirparpada quirúrgicamente.

Shikin se había alistado en el ejército a cambio de obtener su libertad de una colonia penal. En los últimos cuatro años, mientras Rusia buscaba reforzar sus filas para la guerra en Ucrania, decenas de miles de presos tomaron la misma decisión.

Tras recibir tratamiento, Shikin fue remitido a una evaluación médica militar para determinar si era “no apto para el servicio militar”, lo que autoriza la baja de los soldados en tiempos de guerra.

Los médicos le recomendaron volver a ser evaluado después de un mes de licencia médica. Pero, en lugar de eso, fue reincorporado de manera inmediata al frente de batalla con una placa de titanio en la cabeza.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, visitó a los soldados heridos en Ucrania. / AFP via Getty Images

El caso de Shikin es uno de los muchos que ha descubierto BBC News Rusia.

Existen documentos judiciales de dominio público que dan cuenta de reiteradas acusaciones de que los comandantes volvieron a enviar a los soldados heridos al combate en lugar de pasar por las evaluaciones médicas legalmente requeridas.

Según la ley rusa sobre el servicio militar, existen dos categorías de aptitud física: “no apto” y “parcialmente apto”, que pueden dar lugar a una baja anticipada.

Estas categorías las determina un comité médico militar compuesto por un médico general, un cirujano, un neurólogo, un psiquiatra, un oftalmólogo, un otorrinolaringólogo, un dentista y, en caso necesario, otros especialistas.

Shikin, al no haber sido evaluado por un equipo médico completo, presentó una queja ante el Tribunal Militar de Nizhny Novgorod, bajo el argumento que había recibido un trato ilegal. Al parecer, el tribunal le dio la razón y ordenó a su comandante garantizar que se llevara a cabo dicha evaluación.

Pero ahí es donde se pierde el rastro documental. No hay más referencias a Shikin en internet y se desconoce si alguna vez fue sometido a una nueva evaluación o incluso si hoy está vivo o ha muerto.

Existen varias quejas sobre las evaluaciones médicas. / Getty Images

Atrapados en el ejército

Muchos antiguos presos están, en la práctica, atrapados en el ejército. Eso permite que sean “enviados cínicamente a una muerte casi segura” en la guerra, dice Sergei Krivenko, director de la organización de derechos humanos Citizen Army Law.

Por ejemplo, el Tribunal Militar del Distrito Sur dictaminó que los antecedentes penales de Rustam Farzaliyev le impedían abandonar el ejército a pesar de estar “parcialmente apto” debido a una “enfermedad socialmente significativa”.

Por su parte, el exdetenido Vitaly Kamenyuk afirmó que fue declarado apto para el servicio basado en la opinión de un solo neurólogo y que se le negó una evaluación médica formal más completa, a pesar de que el parte médico de su lesión inicial la calificaba de “grave”.

Voluntarios comunes que han perdido dedos o padecen afecciones como el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), tuberculosis, cáncer o enfermedades mentales han sido dados de baja como “parcialmente aptos”.

Pero los reclusos no son los únicos que se quejan de las evaluaciones médicas.

Un cartel de reclutamiento en San Petersburgo. / Getty Images

En 2022, cuando cientos de miles de reservistas fueron movilizados, el Ministerio de Defensa de Rusia emitió una directiva de guerra que establecía que debían someterse a un examen médico a su llegada a sus unidades militares “con el fin de descartar enfermedades infecciosas, así como lesiones y dolencias que impidieran la movilidad”.

Solo si durante este examen se detectaba alguna “incapacidad” para el servicio militar, serían examinados por un equipo médico completo.

Según documentos judiciales, el reservista Dmitri Yelkin asegura que fue considerado apto para el servicio basado solo en sus registros médicos de 11 años atrás, sin que se realizara una evaluación adecuada de su condición de salud actual.

Otra directiva establecía que la decisión sobre si un soldado dado de alta de un hospital o reincorporado tras una baja médica era apto, no apto o parcialmente apto podía ser tomada por el médico de guardia o incluso por un paramédico de una unidad militar, en lugar de por una junta médica completa.

La medida fue firmada en junio de 2023 por el entonces viceministro de Defensa, Timur Ivánov.

Campañas de reclutamiento

Actualmente, pese a las campañas de reclutamiento dirigidas a presos, estudiantes e incluso ciudadanos en el extranjero –y a los elevados salarios ofrecidos– varios medios independientes rusos han informado de una disminución en el número de personas dispuestas a alistarse.

Mientras tanto, el número de muertos y heridos en el campo de batalla sigue aumentando.

BBC News Rusia ha identificado y nombrado a 233.200 de los soldados que han muerto durante el conflicto.

Y en mayo de 2026, el jefe de la agencia de inteligencia británica, el Cuartel General de Comunicaciones del Gobierno (GCHQ, por sus siglas en inglés), dijo que casi 500.000 soldados rusos habían muerto desde que Rusia lanzó su invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022.

Casi medio millón de soldados rusos murieron desde que Rusia lanzó su invasión, según algunos cálculos. / SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Ante el creciente número de demandas presentadas por soldados heridos, el Ministerio de Defensa de Rusia estableció convertir sus órdenes de tiempos de guerra en ley permanente.

“En esencia, pretenden sustituir la comisión médica militar por un simple chequeo médico”, dice un abogado de la coalición Llamado a la Conciencia, que presta asistencia a reclutas, soldados contratados y personal movilizado.

Esto sugiere que Rusia busca dotar a sus fuerzas armadas de personal a largo plazo.

“Significa que ya no se consideran medidas temporales”, dice el abogado que habló con BBC News Rusia bajo condición de anonimato.

“Se están preparando para combatir así durante décadas”, agregó.

BBC News Rusia solicitó comentarios al Ministerio de Defensa de Rusia sobre la legislación propuesta y las quejas de que a los soldados se les habían negado evaluaciones médicas adecuadas, pero no ha recibido respuesta.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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