Panamá, 26 de julio del 2026
La Prensa Panamá

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Panamá, 26 de julio del 2026
    La Prensa Panamá

    Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    INVESTIGACIÓN

    Atropello en el Orgullo LGBTI de Berlín deja un muerto y 29 heridos; autoridades apuntan a un posible atentado islamista

    EFE
    Atropello en el Orgullo LGBTI de Berlín deja un muerto y 29 heridos; autoridades apuntan a un posible atentado islamista
    Agentes de policía y personal de seguridad trabajan cerca del lugar donde varias personas resultaron heridas durante un atropello múltiple en Berlín. EFE/Clemens Bilan

    El número de personas heridas en el atropello múltiple registrado en Berlín en el Día del Orgullo LGBTI de Berlín asciende a 29, un ataque en el que murió una persona y que las autoridades consideran como un “atentado islamista”, anunció este domingo el ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt.

    “Partimos de la base de que hay 29 heridos, algunos de ellos graves”, dijo Dobrindt en una declaración a los medios en el Tiergarten, el gran parque del centro de Berlín en el que el sábado se celebraba el fin de fiesta del Día del Orgullo LGBTI y en el que el sospechoso, Abdul Ballout, entró conduciendo una furgoneta para atropellar a los participantes del evento.

    “Todo lo que vemos aquí indica que nos enfrentamos a un atentado islamista”, señaló el ministro, que precisó que al sospechoso se le busca actualmente, no solo en Berlín, sino en las fronteras, aeropuertos y estaciones de tren del país.

    Dobrindt manifestó que el sospechoso que buscan las autoridades, un ciudadano alemán de origen libanés nacido en 2005, no sólo atropelló a las personas del parque, pues cuando salió del vehículo, también atacó con un arma blanca a varias personas que se encontraban allí.

    “Estamos ante un presunto autor que en el pasado ya llamó la atención por su historial delictivo, su radicalización y una pertenencia a la escena islamista”, indicó el titular de Interior alemán.

    Atropello en el Orgullo LGBTI de Berlín deja un muerto y 29 heridos; autoridades apuntan a un posible atentado islamista
    El ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt. EFE/EPA/FADI YOUSEF

    Sus actividades criminales y radicalización, según Dobrindt, llevaron a una “condena en Berlín de un año y diez meses de prisión”, que quedó en suspenso en contra del criterio de la Fiscalía.

    Según Dobrindt, las autoridades del país están volcadas en la búsqueda del sospechoso y, también, se ha señalado a los estados federados a que revisen sus conceptos en materia de seguridad para los grandes actos públicos previstos en estas fechas.

    “No se puede descartar que actos horribles de este tipo, estos ataques terroristas, ocurran después de que haya uno. No es lo típico pero no se puede descartar”, sostuvo el ministro.

    Tras su intervención, pronunció también unas palabras el alcalde de Berlín, Kai Wegner, quien calificó el atropello múltiple de ataque contra la ciudad y su carácter.

    “Fue presuntamente un atentado terrorista islamista contra nuestra forma de convivencia, nuestra democracia liberal, nuestra carácter abierto y nuestra libertad”, dijo Wegner, que planteó que las autoridades de la ciudad mantendrán este domingo una reunión extraordinaria para abordar la seguridad de la urbe más poblada de Alemania.

    Además, el alcalde informó de que el Ayuntamiento mostrará sus banderas a media asta en señal de luto y que habrá un acto religioso en la céntrica iglesia de Santa María para acompañar el duelo por el ataque.

    EFE

    Agencia de noticias

    Última Hora

    • 15:46  Lando Norris gana el Gran Premio de Hungría Leer más
    • 15:33 Atropello en el Orgullo LGBTI de Berlín deja un muerto y 29 heridos; autoridades apuntan a un posible atentado islamista Leer más
    • 15:22 MEF anticipa mayor presupuesto para 2027 y Barclays advierte riesgos fiscales Leer más
    • 15:17 San Francisco arranca con victoria; Alianza y UMECIT empatan en el Rommel Leer más
    • 14:46 Elvia Atencio y la musicografía: un puente hacia la educación musical inclusiva  Leer más
    • 14:37 Cinco actividades para que apoyes o te involucres con las fundaciones en Panamá Leer más
    • 14:30 Malasia acogerá el gran premio de Fórmula Uno que se suspendió en Baréin por la guerra Leer más
    • 14:15 Sinner y Djokovic se ausentan del Masters 1000 de Montreal Leer más
    • 14:10 Díaz-Canel acusa a Estados Unidos de prácticas nazis y de tratar de ‘apropiarse de todo el país’ Leer más
    • 14:07 Detienen en Chile a condenado por el asesinato del cantautor Víctor Jara que estuvo prófugo por años Leer más