Atropello en el Orgullo LGBTI de Berlín deja un muerto y 29 heridos; autoridades apuntan a un posible atentado islamista

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El número de personas heridas en el atropello múltiple registrado en Berlín en el Día del Orgullo LGBTI de Berlín asciende a 29, un ataque en el que murió una persona y que las autoridades consideran como un “atentado islamista”, anunció este domingo el ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt.

“Partimos de la base de que hay 29 heridos, algunos de ellos graves”, dijo Dobrindt en una declaración a los medios en el Tiergarten, el gran parque del centro de Berlín en el que el sábado se celebraba el fin de fiesta del Día del Orgullo LGBTI y en el que el sospechoso, Abdul Ballout, entró conduciendo una furgoneta para atropellar a los participantes del evento.

“Todo lo que vemos aquí indica que nos enfrentamos a un atentado islamista”, señaló el ministro, que precisó que al sospechoso se le busca actualmente, no solo en Berlín, sino en las fronteras, aeropuertos y estaciones de tren del país.

Dobrindt manifestó que el sospechoso que buscan las autoridades, un ciudadano alemán de origen libanés nacido en 2005, no sólo atropelló a las personas del parque, pues cuando salió del vehículo, también atacó con un arma blanca a varias personas que se encontraban allí.

“Estamos ante un presunto autor que en el pasado ya llamó la atención por su historial delictivo, su radicalización y una pertenencia a la escena islamista”, indicó el titular de Interior alemán.

El ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt. EFE/EPA/FADI YOUSEF

Sus actividades criminales y radicalización, según Dobrindt, llevaron a una “condena en Berlín de un año y diez meses de prisión”, que quedó en suspenso en contra del criterio de la Fiscalía.

Según Dobrindt, las autoridades del país están volcadas en la búsqueda del sospechoso y, también, se ha señalado a los estados federados a que revisen sus conceptos en materia de seguridad para los grandes actos públicos previstos en estas fechas.

“No se puede descartar que actos horribles de este tipo, estos ataques terroristas, ocurran después de que haya uno. No es lo típico pero no se puede descartar”, sostuvo el ministro.

Tras su intervención, pronunció también unas palabras el alcalde de Berlín, Kai Wegner, quien calificó el atropello múltiple de ataque contra la ciudad y su carácter.

“Fue presuntamente un atentado terrorista islamista contra nuestra forma de convivencia, nuestra democracia liberal, nuestra carácter abierto y nuestra libertad”, dijo Wegner, que planteó que las autoridades de la ciudad mantendrán este domingo una reunión extraordinaria para abordar la seguridad de la urbe más poblada de Alemania.

Además, el alcalde informó de que el Ayuntamiento mostrará sus banderas a media asta en señal de luto y que habrá un acto religioso en la céntrica iglesia de Santa María para acompañar el duelo por el ataque.