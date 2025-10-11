Aumenta cifra de muertes y la destrucción por las intensas lluvias en México

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Al menos 37 muertos y una estela de destrucción, con deslaves, derrumbes e inundaciones, son el saldo este sábado de las intensas lluvias que se han desatado sobre México desde el pasado jueves, informó el gobierno federal.

Un comunicado de la Secretaría de Seguridad federal informó que se “reportan 37 personas fallecidas” en cuatro estados ubicados en una extensa una zona montañosa del centro y este del país.

Estas precipitaciones se presentan al final de la temporada húmeda, luego de que un sistema tropical del Golfo de México ingresó por el este a la Sierra Madre Oriental, lo que favoreció las precipitaciones, según meteorólogos.

El balance nacional detalla que el estado más afectado es Hidalgo (centro) con 22 muertos, mientras que su vecino Puebla reporta nueve.

Veracruz (este), que se extiende en la costa del Golfo de México, suma cinco fallecidos y Querétaro (centro) uno.

Hasta la medianoche del viernes eran 28 las víctimas mortales.

El gobierno federal ha desplegado a casi 10,000 militares para atender a las poblaciones afectadas de 117 municipios.

El área del desastre es la Sierra Madre Oriental, una extensa cadena montañosa que corre paralela a la costa del Golfo de México y que está plagada de pequeñas localidades.