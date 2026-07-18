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    Aumentan a 5,119 los muertos por el doble terremoto en Venezuela

    EFE
    Aumentan a 5,119 los muertos por el doble terremoto en Venezuela
    Una persona busca entre los escombros de edificios destruidos por terremotos en Caraballeda (Venezuela). EFE/Miguel Gutiérrez

    La cifra de muertos por el doble terremoto del pasado 24 de junio en Venezuela ascendió este sábado a 5,119, tras sumarse 50 nuevos fallecimientos, informó el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

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    La cifra de heridos y rescatados se mantiene en 16,740 y 6,462 personas, respectivamente, de acuerdo al boletín publicado en Telegram.

    Las autoridades, según el balance, han atendido a 128,324 familias, mientras que 21,470 personas se mantienen en 107 campamentos transitorios.

    Además, 17,907 personas quedaron sin vivienda tras el doble terremoto de magnitud 7.2 y 7.5 de hace casi un mes.

    Rodríguez señaló en el balance que en el país se mantienen 2,278 rescatistas internacionales.

    Desde el pasado 24 de junio se han registrado 1,350 réplicas.

    Aumentan a 5,119 los muertos por el doble terremoto en Venezuela
    La Guaira fue la ciudad más afectada por los terremotos. EFE

    Este sábado, salió un vuelo con 15 toneladas de ayuda humanitaria desde Uruguay hacia Venezuela, para atender a la población afectada por los terremotos.

    La carga está integrada, en especial, por insumos sanitarios, medicamentos y kits de higiene y fue organizada de forma interinstitucional para responder a las necesidades priorizadas por el Gobierno venezolano para la etapa de respuesta a la emergencia, según destacó un comunicado de la Presidencia uruguaya.

    EFE

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