Auroras boreales se observan en Europa por inusual fenómeno geomagnético

Un fenómeno que regularmente se registra en regiones cercanas al Ártico pudo ser apreciado en regiones de Europa, donde pocas veces puede verse.

La aurora boreal registrada en los primeros minutos de este martes 20 de enero fue vista en Italia, España, Reino Unido y Hungría, entre otros países.

La aurora boreal ilumina el cielo sobre el castillo de Salgo en Salgotarjan (Hungría), este lunes.-EFE/ Peter Komka HUNGARY OUT

Esto se debió a una tormenta geomagnética de alta intensidad, que alcanzó un nivel de 4, siendo 5 el máximo.

Es común que este fenómeno sea apreciado en países como Noruega, Islandia y Finlandia. Sin embargo, tormentas intensas como esta última permiten que la aurora boreal sea visible en regiones más al sur del continente.

Las auroras boreales iluminan el cielo nocturno, vistas desde un antiguo puente ferroviario sobre el río Ruhr en Essen, Alemania. EFE/EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF

Medios reportaron que en Irlanda las personas observaron el cielo con colores rosados y verdes, entre otras tonalidades.

Además, en Escocia la aurora boreal pudo ser apreciada a simple vista, según los reportes.

En Alemania, Francia y Polonia también se vio la aurora boreal.