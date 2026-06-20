Panamá, 20 de junio del 2026
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    Proceso

    Autoridad electoral colombiana espera dar resultado de presidenciales en menos de una hora

    EFE
    Autoridad electoral colombiana espera dar resultado de presidenciales en menos de una hora
    Una persona sale de un puesto de votación en Barranquilla (Colombia) en la primea vuela electoral. Archivo EFE/ Ernesto Guzmán Jr

    El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cristian Quiroz, aseguró este sábado que esperan dar a conocer en menos de una hora los resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del domingo en Colombia, que disputarán el ultraderechista Abelardo de la Espriella y el izquierdista Iván Cepeda.

    “Hace 21 días en la primera vuelta tuvimos cero reclamaciones y una jornada en paz. En 40 minutos entregamos resultados”, dijo Quiroz a EFE durante un encuentro con periodistas en Bogotá.

    El funcionario subrayó que la autoridad electoral espera que los resultados del conteo preliminar de este domingo se conozcan antes de las 17:00 hora local (22.00 GMT), es decir, una hora después del cierre de las urnas.

    Quiroz reiteró que esta segunda vuelta presidencial será la elección más vigilada en la historia de Colombia ya que contará con el acompañamiento de al menos 1.694 observadores internacionales de organismos como la Unión Europea (UE) y la Organización de Estados Americanos (OEA), entre otros.

    Este sábado las delegaciones internacionales participan en una jornada técnico-académica, con presentaciones sobre desinformación y redes sociales, aspectos técnicos del proceso electoral y coordinación logística para la observación.

    El domingo, los observadores estarán en distintas regiones del país para acompañar la apertura de mesas, la votación, el cierre, el preconteo y el escrutinio.

    En la jornada también participarán más de 15,000 observadores nacionales, así como cerca de 250,000 testigos electorales inscritos por las campañas de Cepeda y De la Espriella que estarán vigilando el preconteo de votos una vez cierren los puestos de votación.

    EFE

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