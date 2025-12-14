Autoridades australianas identifican a padre e hijo como autores del atentado de Bondi

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Las autoridades australianas confirmaron este lunes que los presuntos autores del atentado terrorista perpetrado el domingo en la playa de Bondi, en Sídney, son un hombre de 50 años, que murió tras el enfrentamiento con la policía, y su hijo de 24 años, que permanece hospitalizado bajo custodia policial.

“Estamos convencidos de que en el incidente de ayer había dos infractores implicados, uno ha fallecido y el segundo está en estado crítico, pero estable en el hospital. Se trata de un hombre de 50 años y otro de 24, que son padre e hijo”, detalló el jefe de la Policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, en una rueda de prensa.

Las autoridades llevaron a cabo durante la noche dos registros, uno en Bonnyrigg y Campsie (ambos al suroeste de Sídney), el primero de donde presuntamente eran originarios los atacantes y el segundo, donde se estaban alojando al momento, detalló Lanyon.

Las autoridades confirmaron que no buscan a más sospechosos y que el fallecido contaba con licencia de armas desde hacía una década, con al menos seis armas registradas. Un total de seis armas fueron recuperadas de la escena del ataque y de la vivienda en Campsie.

Uno de los presuntos autores del ataque fue identificado en la víspera como Naveed Akram. EFE

Uno de los presuntos autores del ataque fue identificado en la víspera como Naveed Akram, un hombre procedente de Bonnyrigg, según indicó un alto funcionario de las fuerzas de seguridad en declaraciones a la cadena pública ABC.

Las autoridades australianas continúan este lunes la investigación del ataque terrorista ocurrido el domingo, que ha dejado hasta el momento 16 personas fallecidas, incluida una niña de 10 años, y al menos 40 heridas, entre ellas cuatro menores, según la ultima actualización policial.

El ataque se produjo sobre las 18:40 hora local (7:40 GMT) del domingo, cuando dos hombres armados con rifles abrieron fuego contra la multitud congregada en un parque cercano a la famosa playa, una de las más concurridas y turísticas del país.

Catorce personas murieron en el lugar de los hechos y otras dos, incluida una niña de 10 años y un hombre de 40, fallecieron posteriormente en el hospital.

Las víctimas, aún sin identificar formalmente, tendrían edades comprendidas entre los 10 y los 87 años y cinco heridos permanecen en estado crítico, según detallaron las autoridades.

Lanyon, confirmó en la víspera que el incidente se produjo en el parque Archer, junto a la playa de Bondi, durante una celebración por el inicio de la festividad judía de Janucá en la que se encontraban cerca de un millar de personas.

“A las 21:36 de esta noche declaré formalmente este hecho como un incidente terrorista”, señaló Lanyon en una rueda de prensa el domingo, y explicó que se activaron poderes especiales para garantizar que “no exista ninguna amenaza adicional para la comunidad”.