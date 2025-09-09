Autoridades tunecinas desmienten el ataque con dron de la Flotilla Sumud rumbo a Gaza

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Dirección General de la Guardia Nacional tunecina desmintió este martes la existencia de “un dron” que supuestamente atacó una de las grandes embarcaciones de la Flotilla Sumud que arrancó de Barcelona rumbo a Gaza, atracada actualmente en el puerto tunecino de Sidi Bou Said (costa noreste), informó en un comunicado.

El motivo del incendio, según las autoridades tunecinas, fue “fuego en los chalecos salvavidas de dicho buque”. El incendio fue provocado -añadieron- por “la explosión de un encendedor o una colilla”.

La Guardia Nacional aseguró en su nota a la opinión pública que “no existe ningún acto hostil ni ataque externo”.

Asimismo, aclaró que “contrariamente a lo que circula en redes sociales sobre la existencia de un dron que atacó a uno de los buques atracados en el puerto de Sidi Bou Said, procedente de España y perteneciente a la Flotilla Sumud, esta noticia es completamente infundada”, indicó.

Y llamó a los ciudadanos a informarse de “fuentes oficiales” y a “evitar los rumores”, concluyó.

Sin embargo, minutos después, la flotilla publicó en sus redes sociales un video en donde se muestra “el momento exacto en el cual el ‘Family boat’ fue golpeado desde arriba”.

Las imágenes a blanco y negro muestran cómo una especie de bola de fuego cae desde lo alto y golpea la embarcación, provocando un destello de luz y, posteriormente, un incendio.

De momento no existe una confirmación oficial de que la activista sueca Greta Thunberg, que hace parte de la tripulación de la flotilla, se encontrara o no en la embarcación en el momento del suceso.

Los tripulantes de la Flotilla Sumud que arrancará mañana miércoles hacia la Franja de Gaza confirmaron que una de sus veinte embarcaciones fue atacada esta noche del martes por “un dron sionista”, informó la página de Facebook oficial de Flotilla magrebí.

Esta información fue confirmada por varias personalidades participantes en esta iniciativa mundial que ambiciona alcanzar los territorios palestinos para romper simbólicamente el bloqueo sobre Gaza.

Tras las circulación de estas informaciones, la página de Facebook oficial de Flottia magrebí difundió vídeo de una protesta de cientos de tunecinos ante el puerto de Sidi Bou Said para solidarizarse con la Flottia.