Avión de Delta Air Lines se accidenta al aterrizar en el Aeropuerto Pearson de Toronto

Un avión de la aerolínea Delta Air Lines se accidentó este lunes 17 de febrero de 2025 al aterrizar en el Aeropuerto Pearson de Toronto, Canadá.

La aeronave quedó literalmente con el tren de aterrizaje y la bodega hacia arriba en la maniobra de aterrizaje, según se aprecia en imágenes.

Se ha informado que tres personas resultaron con heridas críticas tras el aparatoso accidente. Otras 15 personas resultaron heridas.

🚨#BREAKING: A Delta Airlines CRJ-900 jet operated by Endeavor Air has crashed and overturned with numerous passengers on board



📌#Toronto | #Canada



Currently, numerous emergency crews are on the scene at Toronto Pearson Airport after a Delta Air Lines flight from… pic.twitter.com/DkaQ5E7jLg