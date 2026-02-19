Bad Bunny, Manuel Turizo y Becky G entre los primeros ganadores del Premio Lo Nuestro 2026

Premio Lo Nuestro 2026 arrancó este jueves 19 de febrero con el anuncio de sus primeros ganadores en redes sociales, calentando motores para la gala y las presentaciones de los artistas invitados este año a la ciudad de Miami, Estados Unidos.

Entre los reconocidos iniciales destacan Becky G y Manuel Turizo, quienes obtuvieron la distinción de Colaboración del Año Pop/Urbano por Qué haces. En la categoría Pop, Alejandro Sanz y Shakira fueron premiados por Bésame como Colaboración del Año Pop.

Bad Bunny sumó dos importantes triunfos con DTMF, que se coronó como Canción del Año, y con Debí tirar más fotos, reconocido como Álbum del Año.

Karol G fue elegida Artista Femenina del Año Urbano, mientras que Yuridia obtuvo la categoría Canción Mariachi/Ranchera del Año con su tema Sin llorar.

En las categorías emergentes, Camila Fernández fue reconocida como Artista Revelación Femenina del Año y Myke Towers junto a Quevedo ganaron en Afrobeat del Año con Soleao.

Igualmente, Cazzu como artista pop femenina del año y Daddy Yankee con su canción Sonríele en mejor canción de música cristiana

La gala, que se celebrará en el Kaseya Center de Miami, contará con la conducción de Thalía, Clarissa Molina y Nadia Ferreira. El evento reúne una larga lista de presentaciones, estrenos y debuts musicales que prometen marcar una de las ediciones más dinámicas de los últimos años.

Y entre los presentadores que acompañarán a recibir a los artistas en la alfombra serán: Jessica Judith, Jomari Goyso, Karina Banda, Jorge Bernal, Raúl De Molina y Chiqui Delgado.

Entre los actos musicales destacados se encuentra la participación del panameño Sech, quien subirá al escenario como parte del tributo especial dedicado a Arcángel, uno de los homenajes centrales de la noche. En este mismo segmento también participarán Jay Wheeler y otros artistas urbanos que rendirán homenaje a la trayectoria e influencia del puertorriqueño.

La noche también contará con la presencia de J Balvin, Jhayco, Mora y más figuras del género que completarán este bloque especial.

A lo largo de la ceremonia, diversos artistas ofrecerán números musicales especiales. Café Quijano debutará con el clásico Black is Black en honor a Manolo Díaz. Carín León, Carlos Vives, Cristian Castro, Elena Rose, Gente de Zona, Gloria Trevi, Ha*Ash, Maluma, Marc Anthony, entre otros, que también tendrán su momento sobre el escenario con estrenos, colaboraciones y presentaciones especiales.

Este año, Premio Lo Nuestro entregará cinco reconocimientos especiales. Arcángel recibirá el Premio Lo Nuestro Ícono Urbano, destacando su papel fundamental en la historia y evolución de la música urbana.

Juanes será galardonado con el Premio Lo Nuestro a la Trayectoria, mientras que Los Bukis recibirán el Premio Legado Musical por su impacto en varias generaciones.

Manolo Díaz será distinguido con el Premio Visionario de Lo Nuestro y Paloma San Basilio obtendrá el Premio Lo Nuestro a la Excelencia, acompañada de interpretaciones especiales que recorren su legado artístico.

En total, en la edición número 38 de Premio Lo Nuestro busca reconocer a los artistas que están dejando huella en la música latina con 248 artistas nominados en 44 categorías.