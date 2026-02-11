Panamá, 11 de febrero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Show de medio tiempo

    Bad Bunny reúne 128 millones de espectadores en Super Bowl y queda cuarto en la historia

    EFE
    Bad Bunny reúne 128 millones de espectadores en Super Bowl y queda cuarto en la historia
    El cantante puertorriqueño Bad Bunny actúa en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX. EFE/ Chris Torres NO VENTAS ZONA EPA

    El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl de Bad Bunny se convirtió en el cuarto más visto de la historia, con un promedio de 128.2 millones de espectadores, según datos de Nielsen, superando el promedio general de este año y consolidando al artista como uno de los principales referentes que han pasado por este escenario.

    Nielsen, la compañía que mide la audiencia televisiva en Estados Unidos, también destacó que el show rompió varios récords en redes sociales, generando un impacto significativo en plataformas como Twitter, Instagram y TikTok, donde los momentos más destacados se compartieron de forma masiva y se convirtieron en tendencias mundiales durante y después del evento.

    El promedio de 128.2 millones de espectadores coloca a Bad Bunny como el cuarto show de medio tiempo más visto de la historia del Super Bowl.

    Aunque supera los 124.9 millones de espectadores de la edición de este año en general, sigue por debajo del récord de 133.5 millones alcanzado por el espectáculo de Kendrick Lamar en la edición anterior.

    El espectáculo del puertoriqueño solo es superado en la historia, además de Lamar, por Michael Jackson, que alcanzó 133.4 millones en 1993 y Usher con 129.3 millones en 2024, según datos de Nielsen.

    Se espera que la audiencia mundial completa para el espectáculo de medio tiempo esté disponible a principios de la próxima semana.

    EFE

    Agencia de noticias

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Fallo a favor de docente sancionada podría beneficiar a más de 200 educadores. Leer más
    • Panamá reporta un nuevo frente frío, el cual provocará condiciones ventosas. Leer más
    • Tercer pago del PASE-U: fechas, lugares y requisitos para cobrar del 9 al 13 de febrero. Leer más
    • La Universidad de Panamá presenta a los nuevos doctores de la Facultad de Medicina.. Leer más
    • Anuncian cambios de fecha en dos sorteos de la Lotería por la celebración del Carnaval. Leer más
    • Obreros vinculados al Suntracs declaran paro parcial en el Cuarto Puente; Mitradel interviene. Leer más
    • Ni una ni dos concesiones: los puertos deben pasar a la ACP. Leer más