Bad Bunny y Residente conversan sobre migración y ‘No Me Quiero Ir de Aquí’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Los artistas puertorriqueños Bad Bunny y Residente tuvieron una conversación sobre migración, extrañar tu país y tu casa, en medio de retos y desafíos. La charla fue publicada por Residente en su cuenta de Instagram y hace referencia a los conciertos “No Me Quiero Ir de Aquí” que Bad Bunny realizó en Puerto Rico entre el 11 de julio y el 20 de septiembre de 2025.

Residente preguntó: “¿Qué es lo que debería tener Puerto Rico para poder mantenernos aquí, sin la necesidad de irnos?”. Benito Martínez Ocasio, nombre de pila de Bad Bunny, respondió que siempre busca sacarle más de un significado a todo lo que hace, y que sus discos siempre tienen más de un significado.

“Obviamente, el de ‘No me quiero ir de aquí’, no me quiero ir de Puerto Rico, como tampoco me quiero ir del show, ni de esta tarima, ni de estar con ustedes, con la gente”, afirmó, y agregó: “Pero, sin duda, el principal es ese: el de no me quiero ir de mi casa”.

El ganador del premio Grammy destacó que esta idea también aplica a muchas personas de diferentes partes del mundo, de Latinoamérica, incluidos latinos que viven en los Estados Unidos, cuyos padres o ellos mismos algún día tuvieron que irse de su casa.

En su caso, Bad Bunny afirmó que no se quiere ir de Puerto Rico, al igual que todos sus compatriotas que nunca quieren abandonar la isla.

Además, se informó que Bad Bunny será el artista encargado del show de medio tiempo en el Super Bowl de la NFL, que se jugará en febrero de 2026 en Santa Clara, California.

Al mismo tiempo, este jueves se informó que la administración del presidente Donald Trump reforzará las medidas contra la migración irregular para la fecha del Super Bowl, el 8 de febrero de 2026.

Residente, cuyo nombre de pila es René Pérez Joglar, es un rapero, compositor y productor, y es recordado por ser uno de los fundadores del grupo Calle 13.