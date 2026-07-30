Baja la emergencia de los grandes incendios del centro de España

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Las autoridades españolas rebajaron este jueves de 3 a 2 el nivel de gravedad de los incendios de Madrid y Ávila, ya estabilizados, lo que supone el fin de la emergencia nacional declarada la semana pasada en el centro del país a causa de la intensidad y velocidad del fuego.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, justificó la decisión, una “muy buena noticia”, una vez escuchadas las propuestas de las regiones contiguas de Madrid y Castilla y León y de los mandos de dirección de las operaciones, como ya ocurrió el martes con la de Castilla-La Mancha, afectada por otro siniestro forestal en la provincia limítrofe de Toledo.

Sánchez asistió en Ávila a la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección de Emergencias, y explicó que la Unidad Militar de Emergencias (UME) y el Sistema Nacional de Protección Civil seguirán presentes donde están estos incendios, aunque el mando de las operaciones pasará del Ejecutivo central a las regiones.

“Los vecinos tienen que estar tranquilos. Se cambia el mando operativo pero todas las capacidades de la UME y del Sistema Nacional de Protección Civil van a estar aquí”, quiso precisar Sánchez.

“Continuamos alerta y pendientes”, apostilló, después de que una mayoría de personas desplazadas pudieran regresar a casa.

Sin embargo, Sánchez informó de que será necesario reorganizar los medios disponibles porque hay incendios importantes en otros lugares de España que los requieren, algunos debidos a imprudencias que “no van a quedar impunes”.

Nueve incendios activos en Castilla y León

En plena ola de calor, gran parte de España se encuentra en riesgo “muy alto o extremo” de incendio debido a temperaturas de hasta 42 grados y valores superiores a los 40 en los valles de los ríos Ebro (noroeste), Tajo y Guadiana (centro) y Guadalquivir (sur), informó la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En la región de Castilla y León, el de Ávila, ya estabilizado tras quemar más de 50.000 hectáreas, y otros ocho incendios siguen activos, cinco de peligrosidad máxima también en las provincias de Zamora y León, mientras que el humo de algunos llega ya a la capital regional, Valladolid.

El siniestro de Fermoselle (Zamora), causado por una imprudencia al parecer, obligó a desalojar catorce localidades con más de un millar de residentes y a confinar 1.500 de otras dos, con cuatro carreteras cortadas, mientras que los desplazados de Ávila ya pudieron regresar a las viviendas.

También pudieron volver a los domicilios los 312 vecinos desplazados por el incendio de San Cipriano del Condado (León), después de que el fuego evolucionara favorablemente durante la noche pasada.

En la provincia oriental de Castellón, los equipos de extinción consiguieron contener el avance del fuego de Vall d’Uixó en un perímetro de 84 kilómetros, pero sigue sin control después de carbonizar 9.300 hectáreas de monte, a pesar de los grandes esfuerzos, y 14 municipios continúan evacuados.