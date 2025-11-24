Banda La Primavera representará a Panamá en el tradicional desfile de Macy’s en Nueva York

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Banda de Música La Primavera, del Centro Educativo Bilingüe La Primavera Santiago de Veraguas, viaja este lunes 24 de noviembre rumbo a Nueva York para convertirse en la primera banda escolar de Panamá y Centroamérica en participar en el histórico Macy’s Thanksgiving Day Parade, uno de los eventos más vistos de Estados Unidos.

La banda musical −integrada por 200 estudiantes de entre 8 y 17 años− saldrá en cuatro vuelos desde el Aeropuerto Internacional de Tocumen. Los estudiantes han expresado gran entusiasmo y alegría por vivir esta experiencia única en un evento de talla mundial.

La Banda de Música La Primavera pertenece al Centro Educativo Bilingüe La Primavera, provincia de Veraguas. Foto/Cortesía

Muchos de los jóvenes han compartido su emoción y orgullo por ser parte de este evento internacional. Foto/Cortesía

La participación de La Primavera marca un hito para el país, luego de ser seleccionada entre más de 200 bandas de todo el mundo.

El desfile se realizará este jueves 27 de noviembre en Manhattan y es transmitido a millones de personas en Estados Unidos.

Embajadores culturales

Fundada en 1992, la banda ha consolidado un historial de representaciones destacadas dentro y fuera de Panamá. En 2019 recibió a Su Santidad el Papa Francisco durante la Jornada Mundial de la Juventud, y en 2023 abrió la 134° edición del Desfile de las Rosas en Pasadena, California.

La Banda de Música La Primavera fue fundada el 15 de mayo de 1992. Foto/Cortesía

Su director, Javier Alberto Jiménez Ortiz, ha destacado que la agrupación busca “fomentar el desarrollo ético, artístico y personal de los estudiantes, utilizando la música como herramienta de formación integral”.

La banda también es reconocida por reflejar elementos del folclore panameño y por su presencia en eventos oficiales, como la Cumbre de las Américas de 2015.

El Desfile de Macy’s, que se celebra desde 1924, es una tradición del Día de Acción de Gracias y reúne globos gigantes, bandas escolares, carros alegóricos y artistas internacionales.