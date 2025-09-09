Panamá, 09 de septiembre del 2025

    Barbados lanza en Colón el programa We Gatherin’ para reconectar con su diáspora

    Getzalette Reyes
    Barbados lanza en Colón el programa We Gatherin' para reconectar con su diáspora
    Jóvenes pertenecientes al Haynesville Youth Group estuvieron en Panamá como parte de las actividades de We Gatherin’ de la Embajada de Barbados en el país. Foto/Cortesía

    Durante la construcción del Canal de Panamá, especialmente en la etapa bajo administración estadounidense (1904-1914), llegaron miles de trabajadores procedentes del Caribe.

    Se estima que unos 20,000 barbadenses emigraron a Panamá para aportar su mano de obra en una de las obras de ingeniería más importantes del siglo XX.

    Muchos de ellos decidieron establecerse en el país tras la finalización de la vía interoceánica, dejando un legado que aún perdura en la gastronomía, la música, el arte y la danza, especialmente en la provincia de Colón, donde residen hoy gran parte de sus descendientes.

    Con el objetivo de reconectar con esa comunidad y con barbadenses en todo el mundo, representantes de Barbados presentaron en la ciudad de Colón la iniciativa global We Gatherin’ (Nos reunimos), un movimiento que busca inspirar a la diáspora a visitar la isla caribeña y fortalecer sus lazos culturales.

    Nuestras historias están entrelazadas, ya que miles de barbadenses contribuyeron al desarrollo de Panamá con su esfuerzo en la construcción del Canal y en la creación de una sociedad multicultural. Esa huella cultural está presente hasta hoy”, destacó Amanda Martínez, embajadora de Barbados en Panamá, quien presentó credenciales al presidente José Raúl Mulino en julio pasado.

    Barbados lanza en Colón el programa We Gatherin’ para reconectar con su diáspora
    La embajadora de Barbados en Panamá, Amanda Martínez, durante la presentación de la iniciativa global We Gatherin’. Foto/Cortesía

    Como parte de la campaña, se realiza el sorteo global We Gatherin’, que ofrece viajes para dos personas a Barbados. En Panamá ya han resultado ganadores dos participantes junto a sus acompañantes, y aún queda un boleto pendiente para el último sorteo, previsto para el 6 de octubre.

    Además, cada mes del año se desarrollan actividades en distintas parroquias de Barbados —similares a provincias en Panamá—, con festivales gastronómicos, culturales y deportivos.

    La presentación en Colón −celebrada el pasado fin de semana− incluyó la participación del Haynesville Youth Group, un colectivo juvenil barbadense que ofreció una muestra de percusión africana.

    Barbados lanza en Colón el programa We Gatherin’ para reconectar con su diáspora
    La Embajada de Barbados en Panamá y Barbados Tourism Marketing Inc. organizaron la presentación de miembros del Haynesville Youth Group en el país. Las actividades incluyeron talleres y presentaciones artísticas. Foto/Cortesía

    Durante su visita al país también realizaron intercambios culturales en centros comerciales, Mi Pueblito y el Instituto Episcopal San Cristóbal, así como en la Universidad Tecnológica de Panamá.

    La embajadora Martínez y Corey Garrett, director de Turismo de Barbados para Latinoamérica y el Caribe, también inauguraron la campaña de vallas “Barbados Llamando”, dirigida especialmente a la comunidad colonense de ascendencia barbadense.

    Barbados lanza en Colón el programa We Gatherin’ para reconectar con su diáspora
    Barbados y Panamá tienen una fuerte conexión histórica y cultural. Foto/Cortesía

    Nuestros vínculos se mantienen fuertes hoy, como socios bilaterales comprometidos con un futuro próspero”, subrayó la diplomática, recordando que Barbados y Panamá establecieron relaciones diplomáticas en agosto de 1975.

    Getzalette Reyes

    Portadista

