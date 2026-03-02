Panamá, 02 de marzo del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Comercio

    Barcos con contenedores esperan en Ciudad del Cabo una nueva ruta por el cierre del estrecho de Ormuz

    EFE
    Barcos con contenedores esperan en Ciudad del Cabo una nueva ruta por el cierre del estrecho de Ormuz
    Crece la tensión en el mundo por el conflicto en Irán.

    Barcos con contenedores siguen esperando en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, que se les asignen nuevas rutas para sus mercancías después del cierre del estrecho de Ormuz, crucial para el comercio energético global, ante la escalada del conflicto en Oriente Próximo.

    Por el estrecho de Ormuz, entre el golfo Pérsico y el golfo de Omán, transita alrededor del 20 % del petróleo y una parte relevante del gas natural licuado (GNL) que se comercia por mar, según datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA) y la ONU.

    El tránsito en esta región del mundo se complicó luego de la ofensiva militar que realizan de forma conjunta Estados Unidos e Israel contra Irán. Las acciones bélicas empezaron el pasado sábado 28 de febrero y por ahora no hay señales de que disminuyan.

    El ataque causó la muerte del líder iraní Alí Jameneí y de varios miembros de su familia.

    El gobierno iraní ha respondido con ataques a objetivos de aliados de Estados Unidos e Israel, entre ellos, Dubái.

    EFE

    Agencia de noticias

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Cuatro mísiles iraníes alcanzaron el portaaviones Abraham Lincoln, según agencia iraní. Leer más
    • Por qué el abogado del Ministerio de Seguridad pidió absolver a Juan Antonio Niño en el caso Odebrecht. Leer más
    • Papadimitriu culpa a sus padres y De Lima niega vínculos con testaferros en juicio Odebrecht. Leer más
    • Meduca cierra la UPAM tras detectar información ‘falsa’ y años de incumplimientos. Leer más
    • Retiran mesas y sillas de restaurantes que ocupaban ilegalmente las plazas del Casco Antiguo. Leer más
    • Graduandos de 31 colegios realizarán caravanas por el inicio del año lectivo 2026. Leer más
    • ‘Ningún partido se parece a otro, mis guerreros compitieron’: Dimas Ponce aplaude fortaleza mental de Oeste en victoria. Leer más