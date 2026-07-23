Beethoven o pájaros, los ciudadanos decidirán el diseño de los nuevos billetes de euro

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Un retrato del compositor alemán Ludwig van Beethoven o dibujos de pájaros, los ciudadanos europeos decidirán en una encuesta el diseño de la próxima serie de billetes en euro, que la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, presentó este jueves.

“Los billetes de euro son más que un medio de pago, son una de las expresiones más tangibles de Europa”, señaló Lagarde.

“Sus diseños, que combinan belleza y significado, reforzarán nuestra identidad compartida”, según la presidenta del BCE.

Otras de las propuestas incluyen a la física y química polaca naturalizada francesa Marie Curie o a la cantante de ópera griega Maria Callas.

El BCE presentó los diseños preseleccionados para los nuevos billetes de euro y puso en marcha una encuesta web para que los europeos den su opinión hasta el 21 de septiembre.

El Consejo de Gobierno prevé adoptar la decisión definitiva sobre el nuevo diseño a finales de año.

El desarrollo y la producción de los billetes comenzarán entonces, aunque pasarán varios años antes de que entren en circulación.

Estas propuestas se inspiran en dos temas: “la cultura europea” y “ríos y aves”, así como en los motivos elegidos para ilustrarlos.

El rediseño de los billetes en euro forma parte del esfuerzo “para que el efectivo siga siendo un medio de pago seguro, eficiente y cercano a los ciudadanos, que preservará su acceso al dinero público y su libertad para elegir cómo pagar”, señaló Piero Cipollone, miembro del Comité Ejecutivo del BCE.

Las propuestas preseleccionadas son el resultado de un concurso de diseño organizado a escala de la Unión Europea (UE) en el que participaron más de 1,200 diseñadores gráficos, de los que 25 fueron invitados a presentar propuestas para uno o ambos temas.

Un jurado independiente formado por 21 expertos en diferentes ámbitos, como diseño gráfico, comunicación, neurociencias e historia preseleccionó diez propuestas.

Los europeos podrán expresar ahora su opinión sobre los diseños finalistas, tras la decisión del Consejo de Gobierno del BCE de organizar la citada encuesta en la red.

Una empresa de estudios de opinión independiente llevará a cabo una encuesta paralela en la que invitará a responder a las mismas preguntas a una muestra representativa de ciudadanos de la eurozona.

El BCE publicará un informe sobre los resultados de ambas encuestas una vez seleccionado el concepto que será impreso.