Bielorrusia libera a 123 prisioneros después de que Estados Unidos levantara algunas sanciones impuestas en su contra

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Sarah Rainsford - Vilna; Dearbail Jordan

Bielorrusia liberó a 123 prisioneros, incluida la destacada activista opositora Maria Kolesnikova, después de que Estados Unidos acordara levantar algunas de las sanciones impuestas al país de Europa del Este.

El premio Nobel de la Paz, Ales Bialiatski, también se encuentra entre los liberados tras las conversaciones en Minsk con el enviado especial del presidente estadounidense Donald Trump para Bielorrusia, John Coale.

Estados Unidos acordó levantar las sanciones a la potasa, un ingrediente clave en fertilizantes y un importante producto de exportación para el país cuyo presidente, Alexander Lukashenko, es un estrecho aliado del presidente ruso, Vladimir Putin.

“A medida que las relaciones entre ambos países se normalicen, se levantarán cada vez más sanciones”, declaró Coale.

La Unión Europea no ha reconocido a Lukashenko como presidente.

Kolesnikova ha estado en prisión desde 2020, la mayor parte del tiempo en aislamiento.

Su hermana, Tatiana, quien luchó incansablemente por su liberación, pudo hablar con ella por videollamada poco después y confirmó la noticia a la BBC.

“Ella está libre, se le ve bien, está bien”, dijo Khomich, quien agregó que estaba ansiosa por darle un abrazo a su hermana.

Se espera que un grupo de los liberados llegue próximamente a Vilna, la capital de Lituania, donde una multitud se congregó frente a la embajada de Estados Unidos.

Khomich señaló que lo primero que dijo Kolesnikova cuando hablaron fue “gracias a la administración de Estados Unidos, al presidente Trump [y] también al gobierno de Bielorrusia por liderar, hablar y tener estas negociaciones”.

El premio Nobel Ales Bialiatski, aquí fotografiado en 2021, también se encuentra entre los liberados / EPA

El acuerdo supone un gran logro para Lukashenko, y el líder autoritario también celebrará la forma en que Estados Unidos ha puesto fin a su aislamiento internacional.

Además de la UE, Estados Unidos no reconoció a Lukashenko como presidente tras las injustas elecciones de hace cinco años, que provocaron protestas callejeras masivas que fueron brutalmente reprimidas por la policía.

Cientos de personas fueron arrestadas entonces, incluida Kolesnikova, y la intensa represión política ha continuado.

Las sanciones occidentales se endurecieron tras la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en 2022, cuando las tropas entraron a través de Bielorrusia y lanzaron misiles desde su territorio.

Coale, citado por los medios estatales bielorrusos, afirmó que las sanciones a la potasa se levantarían de inmediato.

El enviado estadounidense también dijo que habló con Lukashenko sobre Ucrania y la ayuda que Minsk podría ofrecer en las conversaciones con Putin.

El intento de dialogar con Minsk forma parte de un cambio importante en la política estadounidense, que lo sitúa en una posición muy opuesta a la de Europa, donde el enfoque es sancionar y aislar.

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.