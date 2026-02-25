Bill Gates ‘asumió su responsabilidad’ por sus vínculos con Epstein en una reunión con sus empleados, según su fundación

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Ben Hatton - BBC News

Bill Gates “asumió su responsabilidad por sus acciones” y habló de sus vínculos con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein durante una reunión con el personal de su fundación benéfica, según informó la organización.

“Bill habló con franqueza y abordó varias preguntas en detalle”, declaró la Fundación Gates en un comunicado.

El diario estadounidense The Wall Street Journal (WSJ) informó que Gates se había disculpado con el personal, reconoció haber tenido romances con dos mujeres rusas -de los cuales Epstein se enteró después- y, en relación con el difunto financiero, declaró: “No hice nada ilícito. No vi nada ilícito”.

Gates ha sido objeto de escrutinios por su relación con Epstein después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos revelara documentos del caso en enero.

Ninguna de las víctimas de Epstein ha hecho acusaciones de irregularidades contra el cofundador de Microsoft, de 70 años.

Según The Wall Street Journal, Gates dijo que “pasar tiempo con Epstein fue un gran error”, pero insistió en que “nunca pasó tiempo con las víctimas, las mujeres que lo rodeaban”.

“Les pido disculpas a otras personas que se vean involucradas en esto debido al error que cometí”, dijo el fundador de Microsoft al personal, según el periódico estadounidense, el cual afirmó haber revisado una grabación de las declaraciones de Gates.

Caras censuradas

El diario además reportó que Gates había dicho que las imágenes de él con mujeres -quienes aparecen con los rostros censurados- que se incluyeron en los llamados archivos Epstein, eran fotos que el difunto financiero le había pedido que se tomara con sus asistentes después de las reuniones que tuvieron juntos.

Una imagen de los archivos de Epstein, publicada por el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EE.UU., en diciembre del año pasado. / Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EE.UU.

Gates le dijo al personal de la fundación que conoció a Epstein en 2011, años después de que este se declarara culpable de solicitar prostitución a una menor, y agregó que dijo que estaba al tanto de una “cosa de 18 meses” que había limitado los viajes del financiero, pero que no verificó adecuadamente sus antecedentes, según el informe.

Según declaró, continuó reuniéndose con Epstein hasta 2014 y pasó tiempo con él en el extranjero, añadiendo que “nunca se quedó a pasar la noche” ni visitó su isla.

La relación continuó incluso después de que su exesposa expresara dudas, según se informa, y ​​añadió: “Para ser justos, siempre se mostró algo escéptica sobre el asunto de Epstein”.

Epstein le contó que tenía vínculos con otros multimillonarios y sugirió que podría ayudar a recaudar fondos para causas benéficas en las que Gates participaba, según informó el periódico.

Reunión anual

A través de la fundación que lleva su nombre, Bill Gates ha contribuido a distintas causas filantrópicas a nivel mundial. / Getty Images

Un portavoz de la Fundación Gates declaró: “Esta fue una asamblea pública programada con los empleados, algo que Bill hace dos veces al año.

“En la conversación, Bill respondió a las preguntas del personal de la fundación sobre diversos temas, como la publicación de los archivos de Epstein, el trabajo de la fundación en IA y el futuro de la salud global.

“En la asamblea pública, Bill habló con franqueza, abordó varias preguntas en detalle y asumió la responsabilidad por sus acciones”.

Gates fundó su organización filantrópica junto con su entonces esposa, Melinda French Gates. Se divorciaron en 2021 tras 27 años de matrimonio.

En una entrevista con un podcast de NPR a principios de este mes, ella dijo que la última publicación de los archivos sacó a la luz pública “momentos dolorosos en mi matrimonio”.

“Estoy tan feliz de estar lejos de todo este lío”, dijo, y añadió en otra parte de la entrevista: “Cualquier pregunta que quede sobre qué —ni siquiera puedo empezar a saberlo todo—, esas preguntas son para esas personas e incluso para mi exmarido.”

“Ellos tienen que responder a esas cosas, no yo”.

Medios estadounidenses han informado que, antes de su separación, Melinda estaba molesta por la relación de su marido con Epstein.

Tras el anuncio de su separación, Bill Gates reconoció haber tenido una aventura con una empleada de Microsoft en 2019.

“Nada ilícito”

Epstein fue encontrado muerto en su celda en 2019 mientras esperaba juicio por cargos de tráfico sexual. / División de Servicios de Justicia Criminal del estado de Nueva York

En sus declaraciones al personal de su fundación, Gates afirmó haber conocido a las dos mujeres con las que afirmó haber tenido aventuras a través de sus propias actividades sociales y empresariales.

Esto surge tras las afirmaciones realizadas en correos electrónicos redactados por Epstein en julio de 2013, y contenidas en los archivos publicados en enero, de que Gates había contraído una infección de transmisión sexual e intentó ocultársela a su entonces esposa, Melinda.

El portavoz de Gates calificó previamente esta informaciín de “absolutamente absurda y completamente falsa”.

Un borrador de correo electrónico está redactado por Epstein como una carta de renuncia a la Fundación Bill y Melinda Gates, y en ella se queja de haber tenido que conseguir medicamentos para Gates “para lidiar con las consecuencias de las relaciones sexuales con chicas rusas”.

“Si bien Gates reconoce que reunirse con Epstein fue un grave error de juicio, niega rotundamente cualquier conducta inapropiada relacionada con Epstein y las horribles actividades en las que este participó”, declararon en ese momento los representantes de Gates.

Gates declaró en una entrevista con el medio australiano 9News en febrero que sus interacciones con Epstein se limitaban a cenas y que lamentaba “cada minuto” que pasó con él.

“Me disculpo por haberlo hecho”, afirmó.

En una declaración separada, compartida previamente en respuesta a la última tanda de archivos de Epstein, la Fundación Gates afirmó que “un pequeño número de empleados de la fundación interactuaron” con el difunto financista, basándose en que este afirmaba ser capaz de “movilizar importantes recursos filantrópicos”.

“En última instancia, la fundación no buscó ninguna colaboración con Epstein y nunca se creó ningún fondo. En ningún momento la fundación realizó pagos financieros a Epstein, ni este fue empleado de la fundación en ningún momento”, declaró.

