Biopic ‘Michael’: la historia del rey del pop aterriza en salas de Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El esperado biopic Michael llega a los cines de Panamá. La Prensa tuvo acceso a su preestreno, donde pudo apreciar esta mirada íntima a la vida de Michael Jackson, desde sus inicios con The Jackson 5 hasta su consolidación como ícono global.

Uno de los biopics musicales más esperados del año llega esta semana a las salas de cine a nivel mundial, incluyendo Panamá.

Se trata de Michael, dirigida por Antoine Fuqua y producida por Graham King, que explora la disyuntiva de Michael Jackson entre su familia y su arte, abarcando su historia hasta 1988, cuando emprendió su primera gira en solitario.

Uno de los aspectos más llamativos del filme es que está protagonizado por su sobrino, Jaafar Jackson. El joven de 29 años debuta como actor y ha recibido críticas positivas, no solo por recrear el icónico moonwalk, sino por su interpretación del artista, fallecido en 2009 a los 50 años.

Desde el ritmo de sus pies imparables cuando era un niño lleno de potencial en los Jackson Five al éxito mundial, 'Michael' explora la disyuntiva de Michael Jackson entre su familia y su arte en una cinta dirigida por Antoine Fuqua y protagonizada por su sobrino Jafaar, EFE/Lionsgate.

La película narra el recorrido de Jackson desde el descubrimiento de su talento como líder de The Jackson 5 hasta su consolidación como ícono global.

La tensión dramática se centra en su relación con su padre, Joe Jackson —interpretado por Colman Domingo—, quien se opone a que su hijo inicie una carrera en solitario tras el éxito de la agrupación familiar.

Judah Edwards como Tito, Jaylen Hunter como Marlon, Juliano Krue Valdi como Michael Jackson, Nathaniel McIntyre como Jackie y Jayden Harville como Jermaine, los Jackson Five, en una imagen de la película 'Michael'. EFE/Lionsgate

Michael tuvo su estreno el pasado 10 de abril de 2026 en Berlín. Durante un panel posterior a la proyección, Fuqua señaló que el artista “se encontraba dividido entre el amor por su familia y su impulso por crear su propio arte, mientras luchaba contra la soledad en su búsqueda de libertad”.

Esa soledad —según plantea la cinta— se traduce en un vacío que el artista intentó compensar con su afición por los juguetes y los animales exóticos. El filme también aborda su faceta filantrópica y su convicción de que la música podía contribuir a construir un mundo mejor.

No obstante, varios medios han señalado que el biopic omite las acusaciones de abuso sexual que marcaron la vida pública del cantante, un aspecto que ha generado debate previo a su estreno.

Más allá de las controversias, la película destaca por sus secuencias musicales y su despliegue audiovisual. Temas como Thriller y Beat It están recreados con gran fidelidad, en escenas que invitan al espectador a seguir el ritmo.

'Michael' es una película biográfica de drama musical sobre el cantante Michael Jackson. EFE

Michael (127 minutos) se estrena en los cines de Panamá este 22 de abril, cuando el público —sea o no fan del artista— podrá formarse su propia opinión.