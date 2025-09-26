BMW llama a revisión cientos de miles de vehículos en el mundo por peligro de incendio

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El fabricante de la gama alta alemán BMW va a llamar a revisión a cientos de miles de vehículos producidos desde septiembre de 2015 hasta septiembre de 2021 por un problema con el motor de arranque, que en el peor de los casos puede causar un incendio.

BMW informó este viernes de que en Alemania están afectados unos 136,500 vehículos y en Estados Unidos otros 195,000 automóviles, pero no dio la cifra total de todo el mundo.

En los vehículos afectados puede entrar agua en el motor de arranque y causar corrosión, por lo que no es posible encender el motor en ciertas circunstancias, añadió BMW.

Se puede producir un cortocircuito y como consecuencia un sobrecalentamiento local en el motor de arranque, que en el peor de los casos podría provocar un incendio en el automóvil.

Esto puede ocurrir también cuando el vehículo esta estacionado, según BMW.

Por ello la compañía automovilística alemana recomienda a sus clientes dejar el automóvil al aire libre y no estacionarlo cerca de edificios hasta que sea reparado.