Bob Dylan, la odisea del cronista incombustible

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Bob Dylan, una de las figuras más influyentes de la historia de la cultura popular, cumple 85 años embarcado en una gira interminable.

La trayectoria musical del compositor y cantante Bob Dylan, un viaje de constante reinvención, es una de las más transformadoras e influyentes de la historia de la música contemporánea.

Surgido de la escena folk del Greenwich Village en los años 1960, Robert Zimmerman destacó por sus letras comprometidas con las luchas sociales y los derechos civiles. Canciones como Blowin in the Wind y The Times They Are A-Changin se convirtieron en himnos protesta generacionales.

A mediados de la década de los años 1960 adoptó el sonido eléctrico en el Newport Folk Festival, lo que resultó difícil de asimilar para su audiencia más tradicional. Álbumes como Highway 61 Revisited y Blonde on Blonde y clásicos como Like a Rolling Stone introdujeron una lírica más poética y experimental.

A lo largo de seis décadas, el legendario cantautor ha transitado por múltiples géneros, incluyendo el country, el blues y el gospel, y ha recorrido temáticas tan diversas como la espiritualidad, el surrealismo y el paso del tiempo.

Su etapa más reciente se define por una fuerte mirada introspectiva marcada por un lirismo existencialista, una reivindicación purista de las raíces de la música americana y la interpretación vocal característica de un crooner.

Con un legado de más 600 canciones y el respaldo del Premio Nobel de Literatura, Bob Dylan ha trascendido el ámbito de la música para instalarse en el canon de las letras universales. EFE/Fernando Aceves

La gira interminable

A sus 85 años, Dylan exhibe su vitalidad creativa a través de la actividad en directo, un ejercicio de resistencia en la carretera.

Rough and Rowdy Ways World Wide Tour es su gira mundial actual, centrada en su último álbum de estudio, publicado en 2020.

Aunque técnicamente es la continuación de su Never Ending Tour (Gira Interminable), este tramo específico comenzó en noviembre de 2021 en Milwaukee (Wisconsin).

Dylan ha pasado de empuñar la guitarra eléctrica a refugiarse en el piano de cola de gran tamaño y ha alcanzado su mejor etapa vocal, con un fraseo más claro y melódico.

Con el piano ha transformado sus legendarios himnos de folk-rock en piezas de corte existencialista con estructuras de jazz crepuscular y blues minimalista.

La puesta en escena es austera. Toca en auditorios medianos con una iluminación tenue y cálida, sin grandes pantallas o efectos visuales.

La canción de apertura que más se ha repetido durante este tour ha sido Watching the River Flow, un ritmo de rock relajado con una letra que invita a un viaje introspectivo.

Respecto al repertorio, Dylan interpreta casi todas las canciones de Rough and Rowdy Ways, incluyendo las atmosféricas Black Rider y Key West, y clásicos con arreglos de jazz, blues o boogie-woogie muy alejados de sus versiones originales.

Una de las normas más estrictas de la gira es la prohibición de usar teléfonos móviles, que deben ser guardados por los asistentes en unas fundas cerradas a la entrada del recinto.

La mítica Never Ending Tour había comenzado el 7 de junio de 1988 con un concierto en el Concord Pavilion de California. Lo que nadie imaginaba entonces, es que ese espectáculo duraría décadas.

El término que da nombre a la gira fue acuñado por el periodista Adrian Deevoy en una entrevista para la revista Q, una denominación que el cantante oficializó.

Desde aquel momento, con casi 40 años de recitales prácticamente ininterrumpidos, Dylan ha superado los 3,000 conciertos.

Dylan ha pasado de empuñar la guitarra eléctrica a refugiarse en el piano de cola de gran tamaño. EFE/EPA/Helle Arensbak

El hito del Nobel de Literatura

El punto de inflexión que ha definido la última década de Dylan es la obtención del Premio Nobel de Literatura, un galardón concedido en 2016 que ha situado su cancionero como una pieza fundamental de las letras humanas.

El Nobel, al validar sus textos como un género literario equiparable a la poesía, elevó su figura de icono del rock a clásico universal.

La Academia Sueca le otorgó el reconocimiento “por haber creado nuevas expresiones poéticas dentro de la gran tradición de la canción estadounidense”.

Al ser la primera vez que se premiaba a un músico en la categoría de Literatura, comparó su obra con grandes clásicos de la antigüedad como Homero o Safo, cuando los textos eran interpretados oralmente acompañados de instrumentos musicales como la lira.

La Academia también destacó que Dylan convirtió la canción en un vehículo para la profundidad intelectual y subrayó que su lenguaje, rimas e imágenes eran comparables con autores de lengua inglesa de la talla de John Milton o William Blake.

Asimismo, aludió a su papel como cronista de la esencia de los Estados Unidos y voz de una generación a través de unas letras que abarcan desde la protesta social a lo introspectivo y lo místico.

Aunque Dylan no acudió a la ceremonia de entrega en Estocolmo, envió un discurso de agradecimiento y entregó la lección magistral.

El genio de Minnesota reflexionó sobre tres libros clásicos como eje de su proceso creativo: Moby Dick de Herman Melville, La Odisea de Homero y Sin novedad en el frente de Erich Maria Remarque.

Pese a su habitual hermetismo, el músico no ocultó su asombro al declarar: "Si alguien me hubiera dicho que tenía la más mínima posibilidad de ganar el Nobel, habría pensado que tenía las mismas probabilidades que de ir a la Luna".