Bolsonaro pasa por una tercera intervención quirúrgica para controlar las crisis de hipo

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro pasará este martes por un nuevo procedimiento quirúrgico para “reforzar” el bloqueo de un nervio del diafragma a fin de controlar sus crisis de hipo, según informó su esposa, Michelle Bolsonaro.

Esta será la tercera intervención en los últimos cuatro días a la que se someterá el exmandatario, todas ellas dirigidas para frenar las crisis de hipo que padece desde hace meses.

El líder ultraderechista, quien cumple una condena de 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado, ingresó en un hospital privado de Brasilia, previa autorización judicial, el pasado día 24 para corregir apenas una hernia inguinal bilateral.

Se operó de la hernia el día de Navidad, de la que evoluciona correctamente.

A partir de ese momento, los médicos se centraron en las crisis de hipo, fruto al parecer de la decena de cirugías por las que ha pasado desde que un enfermo mental le asestó una puñalada en el abdomen en la campaña electoral de 2018.

Así, el sábado pasado se le bloqueó de forma parcial el nervio frénico derecho; y el lunes, el izquierdo.

Sin embargo, en la mañana de este martes tuvo nuevos episodios de contracciones involuntarias del diafragma, según relató Carlos Bolsonaro, uno de los hijos del ex jefe de Estado (2019-2022).

Michelle Bolsonaro informó además que esos nuevos episodios no pararon hasta la tarde, frente a lo cual el equipo médico ha optado por “la realización de un refuerzo del bloqueo del nervio frénico”.

El 11 de septiembre pasado el expresidente brasileño fue condenado por la Corte Suprema por “liderar” un complot para intentar “perpetuarse en el poder” después de perder las elecciones presidenciales de 2022 ante el actual gobernante, el progresista Luiz Inácio Lula da Silva.

Desde finales de noviembre cumple la condena en la sede de la Superintendencia de la Policía Federal en Brasilia.

Sus abogados han solicitado diversas veces que se le conceda la prisión domiciliaria con carácter “humanitario” ante su delicado estado de salud, pero, hasta el momento, el Supremo ha negado todos los recursos.