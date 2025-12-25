Bolsonaro supera con éxito la cirugía por una hernia inguinal bilateral

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, en prisión por intento de golpe de Estado, superó con éxito y sin complicaciones la operación a la que se sometió este jueves por una hernia inguinal bilateral, según informaron los médicos.

El líder ultraderechista ya está en un cuarto del hospital después de unas tres horas y media de cirugía para corregir dos hernias en la región de la ingle, explicó el equipo médico a los periodistas.

Durante el procedimiento, realizado en el hospital privado DF Star de Brasilia, se le colocó una tela de material plástico para reforzar la pared abdominal, de acuerdo con el cirujano Cláudio Birolini.

En los próximos días, mientras inicia los trabajos de fisioterapia, los médicos evaluarán la posibilidad de someterlo a otra intervención para bloquear de manera parcial un nervio del diafragma, con el fin de controlar sus recurrentes crisis de hipo.

El tiempo de recuperación estimado es de cinco a siete días, según los médicos.

Antes de la rueda de prensa de Birolini, la esposa del exmandatario, Michelle Bolsonaro, había anticipado en sus redes sociales que la intervención fue un “éxito” y se desarrolló “sin complicaciones”.

El ex jefe de Estado salió temporalmente de prisión el miércoles para ingresar en el hospital donde fue intervenido este jueves, en plena Navidad.

El procedimiento fue autorizado por el juez Alexandre de Moraes, relator en la Corte Suprema del proceso por el que Bolsonaro fue condenado a 27 años de cárcel por “liderar” una trama golpista tras perder las elecciones de 2022 frente al actual gobernante, Luiz Inácio Lula da Silva.

El capitán retirado del Ejército cumple su pena desde finales de noviembre en una sala especial de la Superintendencia de la Policía Federal en Brasilia.

Antes de entrar al quirófano, uno de sus hijos, el senador Flávio Bolsonaro, leyó en la puerta del hospital una carta escrita por su padre en la que reafirmó que el propio Flávio es su sucesor político y se presentará en su nombre a las elecciones presidenciales de 2026.

El exgobernante, que además de condenado está inhabilitado, sufre desde hace meses diversos problemas de salud, entre ellos vómitos, mareos y crisis de hipo, trastornos aparentemente derivados de la puñalada que le asestó un enfermo mental en la campaña electoral de 2018.

De acuerdo con lo estipulado por el juez De Moraes, durante su ingreso hospitalario Bolsonaro solo podrá estar acompañado permanentemente por su esposa.

Cuatro de sus hijos, el senador Flávio y el ahora exconcejal de Río de Janeiro Carlos, así como Jair Renan y Laura, recibieron el permiso para visitar de manera puntual a su padre.

El magistrado también prohibió el ingreso de computadoras, teléfonos móviles o cualquier equipo electrónico a la habitación del exmandatario.

Durante su estancia en la clínica, el líder de la extrema derecha estará vigilado las 24 horas del día por al menos dos policías en la puerta de su habitación.