Boluarte llama a la calma a Perú porque ‘no hay nada que tratar’ con Colombia

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, mandó este jueves un mensaje de calma a la población de su país en el que aseguró que no hay ningún tema limítrofe pendiente de tratar con Colombia, después de que su homólogo colombiano, Gustavo Petro, afirmara que Perú supuestamente se había apropiado de una isla amazónica en la frontera entre ambos países.

Desde Japón, donde Boluarte realiza una visita oficial, la mandataria dio un mensaje en video a la nación en el que dijo que la soberanía del país sobre la isla reclamada por Colombia, donde se encuentra la población de Santa Rosa de Loreto, no está en conflicto y no hay ningún tema pendiente de tratar “de ninguna manera”.

“No hay nada que tratar con nuestro hermano país del norte, con nuestros hermanos colombianos, de ninguna manera”, sostuvo Boluarte al añadir que el tratado de 1922 y reconfirmado en el Protocolo de Río de Janeiro de 1934 muestran que la isla Chinería, ubicada frente a la ciudad colombiana de Leticia, es peruana y está dentro de su soberanía nacional.

¡No tenemos ningún tema pendiente que resolver con los hermanos de Colombia!🇵🇪🇨🇴



La presidenta Dina Boluarte Zegarra brindó un mensaje a la nación respecto al distrito de Santa Rosa de Loreto:



✅ Nuestra soberanía está respaldada por la historia y los acuerdos suscritos por…

En este sentido, la mandataria señaló que los habitantes del distrito de Santa Rosa de Loreto, sienten en sus corazones ser compatriotas peruanos y el Estado ha estado en este territorio “desde hace más de un siglo”.

“Desde Japón, quiero decirles que mantengamos la calma y estemos unidos. Quiero además felicitar el que varias instituciones políticas y la sociedad en general en Perú hayan salido de manera unida para poner su voz en el tema de nuestra soberanía nacional”, señaló la presidenta en el video.

Boluarte reiteró que el país no se tiene porqué sobresaltar al no haber un motivo y llamó a la población a seguir defendiendo con convicción la unidad, la soberanía y la democracia.

Del mismo modo, unas horas antes, el primer ministro peruano, Eduardo Arana, leyó desde el mismo distrito de Santa Rosa de Loreto una declaración en respuesta a las palabras de Petro, que esta mañana aseguró que no reconoce ni la soberanía ni las autoridades de Perú en dicho territorio fronterizo, una isla en mitad del río Amazonas.

“Reiteramos que no existe discusión alguna sobre la soberanía de Perú en el distrito de Santa Rosa de Loreto ni en ninguna de nuestras fronteras”, dijo Arana al rechazar “categóricamente” las declaraciones del presidente colombiano.

En su declaración, Arana sostuvo que la soberanía del mencionado distrito “está respaldada en la historia y en la presencia de instituciones del Estado peruano en esta jurisdicción”.

“América Latina, y especialmente América del Sur, requieren enfocarse en los temas de desarrollo, inversiones, modernización de su infraestructura, lucha contra la pobreza, educación y salud, es en eso que los jefes de Estado deben concentrar sus esfuerzos”, dijo en respuesta a las declaraciones de Petro, que este jueves estaba en la ciudad fronteriza de Leticia para conmemorar la batalla de Boyacá, que selló la independencia de Colombia.

Petro acusó el martes al Gobierno de Perú de haberse “apropiado” de Santa Rosa de Loreto al darle categoría de municipio a una población administrada por el Estado peruano desde hace más de medio siglo, en una zona que actualmente está unida a la isla Chinería, asignada a Perú bajo el tratado de 1922 que estableció los límites entre los dos países en ese cauce de agua.

Santa Rosa se encuentra en una isla en mitad del río Amazonas y, junto a Leticia (Colombia) y Tabatinga (Brasil), compone la triple frontera que estos tres países comparten en este punto.

Para Perú se trata de una parte más de la isla Chinería y se encargó de administrar esta población desde sus inicios sin oposición de Colombia, que ahora sostiene que se trata de una isla independiente cuya soberanía debería ser asignada en una comisión binacional.

Boluarte y Petro mantienen una enemistad a raíz del apoyo del mandatario colombiano al expresidente peruano Pedro Castillo (2021-2023), detenido y encarcelado tras su fallido intento de golpe de Estado el 7 de diciembre de 2022, cuando el Congreso, dominado por la oposición, planeaba iniciar una moción de vacancia (destitución presidencial) y que terminó conduciendo a Boluarte a asumir la jefatura de Estado.

Ambos mandatarios tuvieron un reciente desencuentro cuando coincidieron en la investidura del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y Boluarte evitó saludar a Petro.