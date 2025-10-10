Panamá, 11 de octubre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    PERÚ

    Boluarte ratifica que no piensa buscar asilo y dice que no es responsable de delitos

    EFE
    Dina Boluarte. / Getty

    La expresidenta de Perú Dina Boluarte declaró este viernes que no piensa buscar asilo ni salir de su país, tras haber sido destituida este jueves por el Congreso, y aseguró que no es “responsable de ninguno” de los casos por los que la investiga la Fiscalía.

    Fiscalía de Perú solicita que se impida salida del país a destituida presidenta Boluarte

    Boluarte ofreció un breve pronunciamiento a los medios que la esperaron durante todo el día en la puerta de su vivienda, en el distrito limeño de Surquillo, para ratificar su permanencia en el país.

    “Desde ayer y desde esta mañana se ha estado indicando a través de los medios de comunicación que estaba no habida o había buscado asilo, nada de ello es cierto, estoy en mi hogar”, sostuvo.

    EFE

    Agencia de noticias

